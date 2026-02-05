Tekstilrenser SE 4 Plus Special
SE 4 tekstilrenser gjør det enkelt å dyprense tekstiler med et hygienisk resultat, helt ned til fibrene. Ideell for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr.
Dyp rengjøring kombinert med ergonomisk design og multifunksjonalitet: Med sitt mobile design sikrer SE 4 tekstilrenser hygienisk rengjøring helt ned til fibrene på de fleste typer tekstiloverflater. Den pålitelige sprayekstraksjon-teknologien fra Kärcher gir de beste resultatene: friskt vann fra springen og Kärcher Tepperenser RM 519 sprøytes dypt inn i tekstilfibrene under trykk og suges deretter opp igjen sammen med smusset – ideelt for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr. Enheten er et multifunksjonelt 3-i-1-produkt, som også fungerer som en fullverdig grovstøvsuger. Den store gjennomsiktige 4-liters tanken for rent vann er støtsikker og avtagbar, noe som gjør den enkel å fylle og tømme. Det skitne vannet som suges opp, samles i tanken. Og 3-i-1-bærehåndtaket gjør det enkelt å bære, åpne, lukke og tømme tanken. Tilbehøret som følger med, kan oppbevares på selve enheten. Den er enkel å rengjøre etter bruk for å sikre lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Enkel og rask rengjøring ved hjelp av effektiv sprayekstraksjon. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater.
Avtakbar rentvannstankRentvannstanken er enkel å fylle og tømme uten at du trenger å åpne tekstilrenseren. Støtsikker, gjennomsiktig beholder for lang levetid. Rentvannstanken settes enkelt inn i enheten.
Ultrafleksibel 2-i-1-slangeIntegrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring. Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort. Håndtak med låsefunksjon for rengjøring av store tekstiloverflater uten avbrudd.
Multifunksjonelt 3-i-1-produkt
- Allsidig i bruk for enten rens av tekstiloverflater eller våt- og tørrstøvsuging av tepper og harde gulv ved hjelp av riktig tilbehør.
Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Designet for komfort når du bærer apparatet, og når du åpner, lukker eller tømmer beholderen.
Ergonomisk tilbehør for tekstilrens og grovstøvsuging
- Enkel på- og avmontering av tilbehør med ett enkelt klikk.
- Det ergonomiske munnstykket er særlig praktisk ved rensing av store teppebelagte områder.
- Allsidig i bruk med et bredt utvalg av tilbehør for grovstøvsuging, for eksempel utskiftbart gulvmunnstykke med klips for bruk på harde gulv. Også kompatibelt med et stort utvalg av tilbehør for grovstøvsugere.
Praktisk oppbevaringsløsning for tilbehør
- Tilbehøret og slangen kan enkelt oppbevares på apparatet eller på den lille oppbevaringshyllen. Dette holder alt ryddig og sikrer at tilbehøret alltid er tilgjengelig der det trengs.
- Enheten har plass til oppbevaring av svamper, kluter og andre småting slik at det er lett tilgjengelig under rengjøring.
- Praktisk kabelkrok for enkel oppbevaring av strømkabelen.
Robust oppbevaringsrom for apparater og støtsikker rentvannstank
- Bygget for å vare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Arbeidsbredde (mm)
|227
|Rentvannstank (l)
|4
|Skittenvannstank (l)
|4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
¹⁾ Gjelder kun ved teppe- og tekstilrens.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
- Gulvmunnstykke med tilbehør for harde overflater: 227 mm
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Gulvmunnstykke for tørrstøvsuging: Byttbar
- Ekstra langt fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Skumfilter
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 1 l
- Filterpose Fleece: 1 Stk
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Solid støtfanger
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
Bruksområder
- Tepper
- Tekstilmøbler
- Teppebelagte gulv
- Bilseter
- Tekstiler til hjemmet, f.eks. gardiner eller putetrekk.
- Madrasser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.