Grovstøvsuger WD 4 V-20/5/22

Svært kraftig og energieffektiv grovstøvsuger med en 20-liters beholder, 5 meter kabel og 2,2 meter sugeslange. Utstyrt med en ekstra blåsefunksjon.

Ekstra kraftig og energieffektiv med 1000 W: Grovstøvsugeren WD 4 V-20/5/22 er optimalt tilpasset med sugeslangen og gulvmunnstykket for å oppnå de beste rengjøringsresultatene. Våt, tørr, fin eller grov smuss fjernes kontinuerlig uten behov for å bytte filter. Enheten leveres med en robust og støtsikker 20-liters plastbeholder, 5 meter kabel, 2,2 meter sugeslange, gulvmunnstykke med klips, flatfoldefilter og fleecefilterpose. Takket være patentert teknologi kan filteret i grovstøvsugeren fjernes enkelt og raskt på få sekunder for grundig rengjøring – uten kontakt med smuss. Når støvsuging ikke er mulig, bidrar den ekstra blåsefunksjonen. Det avtakbare håndtaket gjør det mulig å feste tilbehør direkte på sugeslangen. Rørene og gulvmunnstykket kan raskt og enkelt festes på maskinen når de ikke er i bruk.

Egenskaper og fordeler
Patentert filterteknologi
Patentert filterteknologi
Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
Sugeslangen kan oppbevares på maskinen og dermed spare plass. Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Filterpose i fleecemateriale med praktisk låsesystem
  • Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
  • For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk festeanordning
  • Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Plass til oppbevaring
  • For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Avtakbart håndtak
  • Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
  • For enkel støvsuging i trange områder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
  • For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
  • For praktisk og fleksibel støvsuging.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 1100
Sugeeffekt (W) 240
Støvsuger (mBar) maks. 240
Luftmengde (l/s) maks. 55
Beholderkapasitet (l) 20
Beholdermateriale Plast
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
Strømledning (m) 5
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Lydnivå (dB) 73
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 6,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,1
Mål (L x B x H) (mm) 384 x 365 x 526

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.2 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Avtakbart håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Våt- og tørrmunnstykke: klips
  • Fugemunnstykke
  • Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
  • Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags

Utstyr

  • Dreiebryter (På/Av)
  • Blåsefunksjon
  • Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
  • Oppbevaring for mindre deler
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Solid støtfanger
  • Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Bilinteriør
  • Garasje
  • Verksted
  • Kjeller
  • Væsker
  • Inngangsparti
  • Hobbyrom
Tilbehør
