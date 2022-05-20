Grovstøvsuger WD 4 P S V-20/5/22
Superkraftig og energieffektiv våt-/tørrstøvsuger med 20 l beholder i rustfritt stål, strømuttak for arbeid med elektroverktøy, 5 m kabel, 2,2 m sugeslange og blåsefunksjon.
Superkraftig og energieffektiv med 1000 W: WD 4 våt-/tørrstøvsugerens enhet, sugeslange og clips-gulvmunnstykke er optimalt koordinert for de beste rengjøringsresultatene. Vått, tørt, fint eller grovt smuss fjernes uten stopp. Enheten leveres med en robust og slagfast 20 l beholder i rustfritt stål, en 5 meter kabel, en 2,2 meter sugeslange, clips gulvmunnstykke, flatt plissert filter og en fleecefilterpose. Det innebygde strømuttaket med automatisk av/på-bryter forenkler arbeidet med elektroverktøy. Takket være patentert teknologi kan filteret i våt- og tørrstøvsugeren enkelt og raskt fjernes – uten å komme i kontakt med smuss. Der støvsuging ikke er mulig, kan den ekstra blåsefunksjonen benyttes. Det avtakbare håndtaket gjør at tilbehør kan festes direkte til sugeslangen. Slangen kan oppbevares ryddig og kompakt på apparatet. Rørene og gulvmunnstykket parkeres også raskt og enkelt i tilbehørholder. Andre fordeler inkluderer "Pull & Push"-låsesystemet for enkel åpning og lukking av beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtak for enkel transport av enheten.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter.
Oppbevaring av sugeslange på maskinenSugeslangen kan oppbevares på maskinen og dermed spare plass. Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Sugeeffekt (W)
|240
|Støvsuger (mBar)
|maks. 240
|Luftmengde (l/s)
|maks. 55
|Beholderkapasitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|5
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Dreiebryter (På/Av)
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer
Bruksområder
- Verksted
- Bilinteriør
- Garasje
- Terrasse
- Kjeller
- Væsker
- Hobbyrom
- Inngangsparti
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.