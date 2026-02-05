Grovstøvsuger WD 7 Control P S 30/6/35/T
WD 7 Control P S 30/6/35/T med 2-i-1-fjernkontroll er ideell for arbeid med (batteridrevne) el-verktøy. Utstyrt med Kärcher FILT!elligence™ – det intelligente filterkontrollsystemet.
Innovativ, praktisk og kraftig – WD 7 Control P S 30/6/35/T med Kärcher FILT!elligence™, det intelligente filterkontrollsystemet. Opplyste LED-indikatorer informerer deg når det er nødvendig med rengjøring eller utskifting av både filterpose og filter. Og takket være den patenterte teknologien for fjerning av filter, kan det flate foldefilteret byttes uten at du kommer i kontakt med smuss, for absolutt renslighet og hygiene. Den innovative 2-i-1-fjernkontrollen lar deg starte og stoppe maskinen via Bluetooth for økt komfort. Hva gjør den unik? Når du arbeider med batteridrevne el-verktøy, aktiverer støvsugeren seg selv takket være funksjonen for automatisk vibrasjonsregistrering. Men WD 7 Control er også den perfekte partneren for el-verktøy med ledning, takket være det integrerte strømuttaket. I tillegg kan sugekraften reguleres trinnløst ved hjelp av Power Control-funksjonen. Med en romslig 30-liters beholder i rustfritt stål, 6 meter kabel og en ekstra lang sugeslange på 3,5 meter, tilbyr WD 7 Control P S maksimal kapasitet og rekkevidde.
Egenskaper og fordeler
Vannavkjølt motor, kapasitet på 50 m²/t.LED-lys indikerer når både filterposen og filteret må rengjøres eller byttes ut, for å sikre optimal sugekraft og lengre levetid for maskinen.
2-i-1 fjernkontrollFunksjon 1: Lar deg starte eller stoppe grovstøvsugeren via en Bluetooth-tilkobling ved å enkelt trykke på fjernkontrollen på selve sugeslangen.
2-i-1-fjernkontroll: automatisk vibrasjonsregistreringFunksjon 2: I automatisk modus slår vibrasjonsregistreringen grovstøvsugeren automatisk av og på så snart det batteridrevne el-verktøyet slås av eller på. I automatisk modus fortsetter grovstøvsugeren å gå i noen sekunder etter at det batteridrevne el-verktøyet er slått av, for å sikre at alt gjenværende støv og smuss suges opp. For støvfritt arbeid!
Ekstra uttak for arbeid med strømdrevet el-verktøy
- Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt.
- Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Power Control
- Sugekraften kan justeres trinnløst med dreiebryteren (min. til maks.) for å tilpasses ethvert bruksområde.
Filterrens og patentert teknologi for filterfjerning
- Ved å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen.
- Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Hjulbrems
- Grovstøvsugeren står stabilt selv på hellinger opptil 10°.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1400
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|315
|Støvsuger (mBar)
|maks. 290
|Luftmengde (l/s)
|maks. 80
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger svart
|Strømledning (m)
|6
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 3.5 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- 2-i-1 fjernkontroll
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
- Svinghjul med brems: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Verksted
- Renovering
- Bilinteriør
- Garasje
- Terrasse
- Væsker
- Kjeller
- Hobbyrom
- Inngangsparti
Tilbehør
