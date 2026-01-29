Tekstilrenser SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line tekstilrenser gjør det enkelt å dyprense tekstiler med et hygienisk resultat, helt ned til fibrene.
Bare våre kraftigste og mest innovative produkter bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. I tillegg til det eksklusive bokstavdesignet er SE 6 Signature Line tekstilrenser ekstremt effektiv og har et særlig omfattende utvalg av tilbehør. Med sitt mobile design sikrer enheten hygienisk rengjøring av de fleste typer tekstiloverflater. Den pålitelige sprayekstraksjon-teknologien fra Kärcher gir de beste resultatene: friskt vann fra springen og Kärcher Tepperenser RM 519 sprøytes dypt inn i tekstilfibrene under trykk og suges deretter opp igjen sammen med smusset – ideelt for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr. Enheten er et multifunksjonelt 3-i-1-produkt, og med tilbehør kan den også brukes som en fullverdig grovstøvsuger. Andre utstyrsfunksjoner: totanksystem med avtagbare tanker for rent og skittent vann, ergonomisk håndtak for enkel transport og praktisk oppbevaringsplass for tilbehør på selve enheten. Enkel å rengjøre etter bruk for å sikre lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti. Det praktiske ergonomiske støttehåndtaket kan festes til slangene for enklere rengjøring av gulvtepper.
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Enkel og rask rengjøring ved hjelp av effektiv sprayekstraksjon. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater.
Brukervennlig totanksystemBærehåndtak og to separate tanker for rent og skittent vann. Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slange
- Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
- Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
- Håndtak med låsefunksjon for rengjøring av store tekstiloverflater uten avbrudd.
Multifunksjonelt 3-i-1-produkt
- Allsidig i bruk for enten rens av tekstiloverflater eller våt- og tørrstøvsuging av tepper og harde gulv ved hjelp av riktig tilbehør.
Ergonomisk støttehåndtak
- Praktisk håndtak gjør rengjøring av store tekstiloverflater enkelt ved hjelp av sprayekstraksjon.
- Høydejusterbar: posisjonen på håndtaket kan justeres til brukerens høyde.
- Komfortabel tohåndsbetjening.
Ergonomisk tilbehør for tekstilrens og grovstøvsuging
- Enkel på- og avmontering av tilbehør med ett enkelt klikk.
- Komfortabel i bruk takket være det ergonomiske munnstykket for rensing av store teppebelagte områder (brukes sammen med støttehåndtaket) samt munnstykket for rensing av møbeltrekk og fugemunnstykket for rensing av stoppede møbler og lignende overflater.
- Allsidig i bruk med et bredt utvalg av tilbehør for grovstøvsuging, for eksempel utskiftbart gulvmunnstykke med klips for bruk på harde gulv. Også kompatibelt med et stort utvalg av tilbehør for grovstøvsugere.
Praktisk oppbevaringsløsning for tilbehør
- Tilbehøret og slangen kan oppbevares på enheten slik at alt holdes ryddig og alltid er tilgjengelig der det trengs.
Problemfri rengjøring med flatfilteret
- Grovstøvsuging uten avbrudd: du trenger ikke å avbryte rengjøringen for å skifte filter.
- Grundig støvsuging med god støvoppsamling.
- Separat filterklaff for praktisk og rask fjerning av filteret uten å komme i kontakt med smusset.
Attraktiv design med store knapper, praktiske vridningslåser og ergonomisk bærehåndtak
- For enkel håndtering.
- Gjør det lekende lett å transportere tepperenseren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Arbeidsbredde (mm)
|227
|Rentvannstank (l)
|4
|Skittenvannstank (l)
|4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
- Gulvmunnstykke med tilbehør for harde overflater: 227 mm
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Fugemunnstykke
- Gulvmunnstykke for tørrstøvsuging: Byttbar
- Møbelmunnstykke
- Flatfilter: Standard
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 1 l
- Filterpose Fleece: 1 Stk
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Støttehåndtak
- Totankssystem
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
Bruksområder
- Tepper
- Tekstilmøbler
- Teppebelagte gulv
- Bilseter
- Tekstiler til hjemmet, f.eks. gardiner eller putetrekk.
- Madrasser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
