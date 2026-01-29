Bare våre kraftigste og mest innovative produkter bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. I tillegg til det eksklusive bokstavdesignet er SE 6 Signature Line tekstilrenser ekstremt effektiv og har et særlig omfattende utvalg av tilbehør. Med sitt mobile design sikrer enheten hygienisk rengjøring av de fleste typer tekstiloverflater. Den pålitelige sprayekstraksjon-teknologien fra Kärcher gir de beste resultatene: friskt vann fra springen og Kärcher Tepperenser RM 519 sprøytes dypt inn i tekstilfibrene under trykk og suges deretter opp igjen sammen med smusset – ideelt for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr. Enheten er et multifunksjonelt 3-i-1-produkt, og med tilbehør kan den også brukes som en fullverdig grovstøvsuger. Andre utstyrsfunksjoner: totanksystem med avtagbare tanker for rent og skittent vann, ergonomisk håndtak for enkel transport og praktisk oppbevaringsplass for tilbehør på selve enheten. Enkel å rengjøre etter bruk for å sikre lang levetid.