Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Ultrakraftig og energibesparende: WD 6 P S V-30/8/22 / T Ren. leveres med renoveringssett, 30 liter beholder i rusfritt stål, flatfilter, filterrensefunksjon og integrert strømuttak.
WD 6 P S V-30/8/22 / T Renovation er den ideelle grovstøvsugeren for hobbysnekkeren: Den gir ultrahøyt sug med et strømforbruk på 1300 watt. Inkludert er et renoveringssett som garanterer effektiv fjerning av all slags grov smuss, noe som gjør den ideell for rengjøringsjobber som er forbundet med renoveringsarbeid. Selv fint støv eller løv kan enkelt fjernes. Enheten er utstyrt med en robust 30-liters beholder i rustfritt stål med dreneringsuttak, en 8-meter ledning, en 2,2-meter sugeslange, rustfrie stålrør, gulvdyse, flatfilter og fleecepose. Ved støvsuging av fint støv kan det tilstoppede filteret rengjøres effektivt, ved å trykke på en knapp, via den integrerte filterrengjøringsfunksjonen. På denne måten gjenopprettes raskt full sugekraft. Grovstøvsugeren leveres også med et strømuttak for tilkobling av elektroverktøy. Når disse er tilkoblet, slås støvsugeren på eller av via det tilkoblede elektroverktøyet. Smuss som er et resultat av saging eller sliping suges bort direkte. I tillegg er støvsugeren utstyrt med andre kjente utstyrsfunksjoner fra den velprøvde Kärcher grovstøvsugerserien.
Egenskaper og fordeler
Spesialtilbehør for fjerning av grov smuss under renovering og oppussingRask, enkel og grundig fjerning av grov smuss uten spredning av støv. For praktisk og fleksibel støvsuging.
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Eksepsjonell filterrengjøringVed å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologi
- Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
- For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Sikker og lett tilgjengelig oppbevaring for tilbehør.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1300
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|300
|Støvsuger (mBar)
|maks. 280
|Luftmengde (l/s)
|maks. 75
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|8
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|74
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Strømuttak for elverktøy
- Sugeslange for grov smuss: 1.7 m, Plast
- Sugerør for grov smuss: 2 Stk, 0.5 m, 45 mm, Plast
- Grovsmuss munnstykke
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 5 Stk
Videoer
Bruksområder
- Renovering
- Fint smuss
- Verksted
- Terrasse
- Kjeller
- Væsker
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.