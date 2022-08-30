Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

Ultrakraftig og energibesparende: WD 6 P S V-30/8/22 / T Ren. leveres med renoveringssett, 30 liter beholder i rusfritt stål, flatfilter, filterrensefunksjon og integrert strømuttak.

WD 6 P S V-30/8/22 / T Renovation er den ideelle grovstøvsugeren for hobbysnekkeren: Den gir ultrahøyt sug med et strømforbruk på 1300 watt. Inkludert er et renoveringssett som garanterer effektiv fjerning av all slags grov smuss, noe som gjør den ideell for rengjøringsjobber som er forbundet med renoveringsarbeid. Selv fint støv eller løv kan enkelt fjernes. Enheten er utstyrt med en robust 30-liters beholder i rustfritt stål med dreneringsuttak, en 8-meter ledning, en 2,2-meter sugeslange, rustfrie stålrør, gulvdyse, flatfilter og fleecepose. Ved støvsuging av fint støv kan det tilstoppede filteret rengjøres effektivt, ved å trykke på en knapp, via den integrerte filterrengjøringsfunksjonen. På denne måten gjenopprettes raskt full sugekraft. Grovstøvsugeren leveres også med et strømuttak for tilkobling av elektroverktøy. Når disse er tilkoblet, slås støvsugeren på eller av via det tilkoblede elektroverktøyet. Smuss som er et resultat av saging eller sliping suges bort direkte. I tillegg er støvsugeren utstyrt med andre kjente utstyrsfunksjoner fra den velprøvde Kärcher grovstøvsugerserien.

Egenskaper og fordeler
Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Spesialtilbehør for fjerning av grov smuss under renovering og oppussing
Spesialtilbehør for fjerning av grov smuss under renovering og oppussing
Rask, enkel og grundig fjerning av grov smuss uten spredning av støv. For praktisk og fleksibel støvsuging.
Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.
Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Eksepsjonell filterrengjøring
Eksepsjonell filterrengjøring
Ved å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologi
  • Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
  • For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Filterpose Fleece
  • Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
  • For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
  • Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
  • Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Dreneringsplugg
  • Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
  • Sikker og lett tilgjengelig oppbevaring for tilbehør.
  • Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk festeanordning
  • Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 1300
Nominell effekt for integrert stikkontakt (W) min 100 - maks. 2100
Sugeeffekt (W) 300
Støvsuger (mBar) maks. 280
Luftmengde (l/s) maks. 75
Beholderkapasitet (l) 30
Beholdermateriale Rustfritt stål
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
Strømledning (m) 8
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Lydnivå (dB) 74
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 9,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 14,3
Mål (L x B x H) (mm) 418 x 382 x 693

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.2 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Avtakbart antistatisk håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
  • Fugemunnstykke
  • Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
  • Strømuttak for elverktøy
  • Sugeslange for grov smuss: 1.7 m, Plast
  • Sugerør for grov smuss: 2 Stk, 0.5 m, 45 mm, Plast
  • Grovsmuss munnstykke
  • Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
  • Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags

Utstyr

  • Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
  • Filterrensfunksjon
  • Dreiebryter (På/Av)
  • Justerbar sugekraft
  • Blåsefunksjon
  • Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Oppbevaring for mindre deler
  • Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Dreneringsplugg
  • Solid støtfanger
  • Hjul uten brems: 5 Stk
Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

Videoer

Bruksområder
  • Renovering
  • Fint smuss
  • Verksted
  • Terrasse
  • Kjeller
  • Væsker
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

SE ALLE VÅRE GROVSTØVSUGERE