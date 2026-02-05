Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/8/35/T
Denne grovstøvsugeren skiller seg fra mengden takket være dens 30-liters beholder i rustfritt stål med dreneringsuttak, 8 meter ledning, 3,5 meter lang slange og strømuttak for el-verktøy.
WD 6 P S V-30/8/35/T oppnår best mulig rengjøringsresultater med et strømforbruk på 1300 watt - på alle typer skitt, enten tørt eller vått, fint eller grovt. Grovstøvsugeren er utstyrt med en robust 30-liters beholder i rustfritt stål med dreneringsuttak, en 8-meter ledning, en 3,5-meter sugeslange med håndtak, rustfrie stålrør, gulvdyse, flatfilter og fleecepose. Det integrerte strømuttaket med automatisk av/på-bryter gjør at elektroverktøy som sager eller slipemaskiner kan kobles til. Skitten fjernes umiddelbart ved sug. Bryteren lar brukeren justere sugekraften trinnløst for deres behov. Vått og tørt smuss kan støvsuges uten å måtte bytte filter takket være det flate filteret. Filteret kan fjernes i løpet av sekunder, samtidig som man unngår kontakt med smuss. Filteret kan rengjøres ved å trykke på filterrengjøringsknappen. Det avtagbare håndtaket med elektrostatisk beskyttelse gjør at tilbehør kan kobles direkte til sugeslangen. Ytterligere fordeler inkluderer at sugeslangen kan oppbevares ved å henge den på maskinen, samt parkeringsposisjonen for gulvmunnstykket.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Eksepsjonell filterrengjøringVed å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1300
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|300
|Støvsuger (mBar)
|maks. 280
|Luftmengde (l/s)
|maks. 75
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|8
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 3.5 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 5 Stk
Bruksområder
- Verksted
- Renovering
- Bilinteriør
- Garasje
- Terrasse
- Væsker
- Kjeller
- Hobbyrom
- Inngangsparti
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.