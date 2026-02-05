Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs
Ledningen er byttet ut med et batteri, 17 L beholder i rustfritt stål og tilbehør for større fleksibilitet: dette er WD 3 Premium trådløs grovstøvsuger - 36 V fra batterisortimentet til Kärcher
Batteriet med en kjøretid på 15 minutter er allerede inkludert i WD 3 Premium trådløs - slik at du kan starte rett på jobben. Batteristatusen vises til enhver tid på batteriets LCD-skjerm mens du jobber. Premium-varianten av den batteridrevne og kraftige universalstøvsugeren inneholder en robust og støtsikker beholder i rustfritt stål. Takket være patronfilteret kan tørt og vått smuss lett suges opp uten å måtte bytte filter. Inkludert: blåsefunksjon, avtakbart håndtak for direkte montering av tilbehør, festanordning for sugerør og gulvdyse, Pull & Push-låsesystem, ergonomisk bærehåndtak og ekstremt praktisk oppbevaring av tilbehør. WD 3 Premium trådløs er en del av 36 V Kärcher Battery Power-plattformen, noe som betyr at batteriet også kan brukes i andre 36 V batteriplattformenheter - for større fleksibilitet.
Egenskaper og fordeler
36 V Battery Power utskiftbart batteriGjør det mulig å arbeide uten strømtilførsel og dermed få bevegelsesfrihet under arbeidet. LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 36 V Battery Power system.
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Praktisk blåsefunksjonPraktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig. Uanstrengt fjerning av smuss, for eksempel fra en grusgang.
Gulvmunnstykke og sugeslange
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Praktisk oppbevaring for tilbehør
- Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig sugeslange, strømkabel og tilbehørsoppbevaring.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Store transporthjul
- For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|300
|Sugeeffekt (W)
|80
|Støvsuger (mBar)
|maks. 110
|Luftmengde (l/s)
|maks. 40
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 70 (2,5 Ah) / ca 140 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 15 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|315
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydnivå (dB)
|67
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Batteri standardlader (1 stk.)
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Intelligent display: integrert i batteriet
- Blåsefunksjon
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Bruksområder
- Terrasse
- Områder rundt hjem og hage
- Redskapsskjul
- Bilinteriør
- Væsker
- Verksted
- Garasje
- Kjeller
- Inngangsparti
- Hobbyrom
