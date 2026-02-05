Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs

Ledningen er byttet ut med et batteri, 17 L beholder i rustfritt stål og tilbehør for større fleksibilitet: dette er WD 3 Premium trådløs grovstøvsuger - 36 V fra batterisortimentet til Kärcher

Batteriet med en kjøretid på 15 minutter er allerede inkludert i WD 3 Premium trådløs - slik at du kan starte rett på jobben. Batteristatusen vises til enhver tid på batteriets LCD-skjerm mens du jobber. Premium-varianten av den batteridrevne og kraftige universalstøvsugeren inneholder en robust og støtsikker beholder i rustfritt stål. Takket være patronfilteret kan tørt og vått smuss lett suges opp uten å måtte bytte filter. Inkludert: blåsefunksjon, avtakbart håndtak for direkte montering av tilbehør, festanordning for sugerør og gulvdyse, Pull & Push-låsesystem, ergonomisk bærehåndtak og ekstremt praktisk oppbevaring av tilbehør. WD 3 Premium trådløs er en del av 36 V Kärcher Battery Power-plattformen, noe som betyr at batteriet også kan brukes i andre 36 V batteriplattformenheter - for større fleksibilitet.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs: 36 V Battery Power utskiftbart batteri
36 V Battery Power utskiftbart batteri
Gjør det mulig å arbeide uten strømtilførsel og dermed få bevegelsesfrihet under arbeidet. LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 36 V Battery Power system.
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs: Patronfilter
Patronfilter
For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs: Praktisk blåsefunksjon
Praktisk blåsefunksjon
Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig. Uanstrengt fjerning av smuss, for eksempel fra en grusgang.
Gulvmunnstykke og sugeslange
  • For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
  • For praktisk og fleksibel støvsuging.
Avtakbart håndtak
  • Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
  • For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk festeanordning
  • Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Praktisk oppbevaring for tilbehør
  • Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig sugeslange, strømkabel og tilbehørsoppbevaring.
«Pull & Push» låsesystem
  • For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
  • Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Store transporthjul
  • For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Nominell inngangseffekt (W) 300
Sugeeffekt (W) 80
Støvsuger (mBar) maks. 110
Luftmengde (l/s) maks. 40
Beholderkapasitet (l) 17
Beholdermateriale Rustfritt stål
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Kapasitet (Ah) 2,5
Ytelse per batterilading (m²) ca 70 (2,5 Ah) / ca 140 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) ca 15 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 315
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Lydnivå (dB) 67
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 5,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 10
Mål (L x B x H) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 36 V Batteri standardlader (1 stk.)
  • Sugeslange lengde: 2 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Avtakbart håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Våt- og tørrmunnstykke: klips
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: 1 Stk, Cellulose
  • Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags

Utstyr

  • Intelligent display: integrert i batteriet
  • Blåsefunksjon
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Solid støtfanger
  • Hjul uten brems: 4 Stk
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs
Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Premium trådløs

Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Områder rundt hjem og hage
  • Redskapsskjul
  • Bilinteriør
  • Væsker
  • Verksted
  • Garasje
  • Kjeller
  • Inngangsparti
  • Hobbyrom
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

SE ALLE VÅRE GROVSTØVSUGERE