Rengjøringssett for bilinteriør
Egenskaper og fordeler
Omfattende tilbehørssett for grundig rengjøring av bilinteriør
Inkluderer 1,5 m ekstra sugeslange for forlenging av arbeidsradius
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (-del)
|6
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Standard nominell bredde (mm)
|35
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Entré
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Dashboard i bil
- Midtkonsoll
- Bagasjerom
- Bilseter
- Baksete
- Fotbrønn
- Frontruter