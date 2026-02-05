Rengjøringssett for bilinteriør

Egenskaper og fordeler
Omfattende tilbehørssett for grundig rengjøring av bilinteriør
Inkluderer 1,5 m ekstra sugeslange for forlenging av arbeidsradius
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (-del) 6
Fibersammensetning tekstil 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Standard nominell bredde (mm) 35
Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 560 x 230 x 130
Bruksområder
  • Entré
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Dashboard i bil
  • Midtkonsoll
  • Bagasjerom
  • Bilseter
  • Baksete
  • Fotbrønn
  • Frontruter