BILPLEIE: TIPS FOR UTVENDIG OG INNVENDIG RENGJØRING
Hvis du vil ha glede av bilen din i mange år fremover, må du ta vare på den. God bilpleie betyr ikke bare å vaske bilen regelmessig, men også ta vare på lakk og karosseri, samt holde interiøret rent. Alt som trengs er litt tid, egnet rengjøringsutstyr og gode pleieprodukter. De beste bilpleietipsene for en godt ivaretatt bil finner du her.
Bilpleie er verdibevaring
Det å ta vare på bilen din sikrer ikke bare at den ser bra ut i lang tid fremover, det bidrar også til å sikre at bilen beholder verdien. Regelmessig forsegling av lakken beskytter for eksempel mot værrelatert skade, salt og skitt om vinteren eller pollen og insekter om sommeren. Det forhindrer også rust, som gjør overflater porøse og skader bilen i det lange løp.
Ta vare på bilen din
Før du begynner å ta vare på lakken, seter laget av stoff eller skinn, plast, glass og metalloverflater, bør du rengjøre bilen grundig. For å opprettholde bilens verdi er utsiden og interiøret like viktig. Rengjør utsiden regelmessig, ikke bare når bilen er veldig skitten. Vasking av bilen ofte, er alltid bra for kjøretøyet, enten det er i en bilvask, i en selvbetjent vaskehall eller hjemme med høytrykksspyler og riktig tilbehør. Du bør også rengjøre interiøret med jevne mellomrom, helst med en grovstøvsuger, en myk klut og en passende overflaterens. Du bør også rengjøre hjulene regelmessig, for eksempel med en høytrykksspyler og felgrens. Hvor ofte du rengjør bilen, avhenger ikke bare av graden av skitt, men også ditt behov for ren bil. Om vinteren er imidlertid bilpleie viktig på grunn av skitt, is og salt som kan redusere sikten, samt skade karosseriet og lakken hvis det ikke fjernes regelmessig.
Med riktig utstyr, rengjøringsprodukter og de beste tipsene om bilpleie, er det enkelt å ta vare på bilen din hele året. I tillegg er det mye enklere å polere og ta vare på lakken på en godt vedlikeholdt og ren bil:
Pleie av interiøret
Når interiøret er støvsugd og dashbordet er støvfritt, er det på tide å begynne med de forskjellige overflatene inne i bilen. Med en spesiell interiørrens kan man fjerne tørkede kaffeflekker, fettflekker fra mat og solkrem fra plast, gummi eller tekstiler. Ubehagelig lukt elimineres samtidig, og fargen og fibrene i trekket friskes opp. En annen fordel med interiørrensere er at de bidrar til å holde overflaten renere lenger, noe som gjør fremtidig rengjøring enklere.
Tips
Når du kjøper en interiørrens, legg merke til overflatene den kan brukes på. Ett produkt kan ofte rengjøre hele interiøret, inkludert trekk. Vær imidlertid oppmerksom på at overflater som høykvalitetsseter laget av ekte skinn vil trenge et spesialprodukt. Skinn bør bare rengjøres en eller to ganger i året og alltid behandles med et spesielt, smørende skinnpleieprodukt for å bevare utseendet.
Hvis du ikke har en interiørrens tilgjengelig, kan du også bruke varmt vann med litt oppvaskmiddel for å rengjøre dashbord og plastdetaljer. Bare tørk av overflatene med en fuktig klut og tørk deretter med en klut laget av bomull eller mikrofiber slik at fuktighet ikke trenger inn i de elektroniske komponentene. Denne metoden kan imidlertid ikke oppnå en antistatisk effekt eller redusere tiden det tar for overflaten å bli flekkete igjen sammenlignet med et produkt for spesifikk rengjøring av interiøret.
Over tid kan små riper bli synlige på dashbordet eller dørpanelene. Glatte, vann- og smussavvisende materialer bør derfor helst fortsatt behandles etter rengjøring med et cockpit-pleieprodukt. Bare spray på, la det virke litt og poler deretter overflaten igjen om nødvendig. Dette fjerner overfladiske skader samtidig som det fornyer farge og glans – for en kupé som ser ut som ny igjen.
For å nøytralisere dårlig lukt inne i bilen, hjelper dette trikset: bare legg en beholder med kaffebønner i fotbrønnen. Kaffen binder fuktighet og absorberer lukt. Den samme effekten oppnås med ris eller mel.
Ta vare på sikten
På solfylte dager er fingeravtrykk og flekker på vinduer og speil særlig merkbare. De ser ikke bare stygge ut, men forstyrrer også sikten når du kjører. Så når det gjelder bilpleie, må ikke vinduene glemmes. Hvis du er i gang med å rengjøre bilens interiør, bør vinduene også rengjøres fra innsiden. For å gjøre dette, spray vinduene med vindusrengjøring og fjern alle flekker og striper med en lofri, myk klut. Spray deretter vindusvasken på vinduer og speil fra utsiden også, og bruk en myk mikrofiberklut for å løsne skitten.
Tips
Med vindusvaskesett for bilvinduer som ekstrautstyr til den elektriske isskraperen EDI 4 kan skitt på frontruten, bakvinduet og sidevinduene fjernes raskt og med lite innsats.
Under kjøring samles ny skitt raskt på frontruten og bakvinduet. Om sommeren er det insekter, på regnfulle dager er det sannsynligvis sprut fra bilen foran, om vinteren havner salt og slaps på vinduene. For alltid å opprettholde god sikt, bør du kontrollere vindusviskerne regelmessig og fylle opp vann og vindusspylervæske etter behov. Vindusspylervæske som er spesielt formulert for sommer eller vinter, er best for dette formålet. Vindusspylervæsken for sommeren fungerer aktivt mot insektrester og lignende, vindusspylervæsken for vinteren er også en frostvæske som forhindrer at frontruten og rengjøringssystemet for frontlysene fryser. Sørg for å blande væsken med vann i forholdet som er angitt på produktets emballasje.
Pleie av gummipakninger
Gummipakninger i biler, som de på dører eller i bagasjerommet, blir utsatt for tøffe forhold, for eksempel is, snø og salt, spesielt om vinteren. For å forhindre at de blir sprø og lekker, bør du holde pakningene smidige med et gummipleieprodukt. Dette forhindrer også at dørene klistres sammen om sommeren når det er veldig varmt. Det bør imidlertid utvises forsiktighet ved bruk av produktet for å sikre at det ikke kommer på lakken, da det kan etterlate gjenstridige flekker. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelig vaselin, hvis du ikke har et spesialisert produkt tilgjengelig.
Korrigering og polering av lakk
Pleie av bilen din bør også utvides til lakken. Overfladiske riper og såkalte hologrammer er irriterende og er spesielt synlig i solskinn, spesielt på mørk lakk. De fine linjene oppstår ofte under rengjøring når børster eller svamper brukes til å fjerne små partikler med skitt. De kan fjernes enkelt med vokspolering. Poleringen renser lakken og polerer samtidig. Det beste resultatet oppnås ved å påføre produktet med en myk klut eller et stykke absorberende bomull i sirkulære bevegelser og, etter en kort tørkefase, polere lett med en ren klut. Ikke bare vil lakken skinne igjen, men poleringen og voksen vil også bidra til å beskytte mot værpåvirkninger, UV-stråler, veiskitt og salt.
Dype riper som ikke lenger kan fjernes med en vokspolering, kan korrigeres med en korrigeringspenn og deretter forsegles med klar lakk. Som regel kan enhver lakkfarge og finish, det vil si metallisk, solid eller matt, bestilles fra kjøretøyprodusenten. Imidlertid bør store skader på karosseriet alltid repareres av fagfolk, for eksempel på verksteder som tilbyr SMART-reparasjon (Small Medium Area Repair Technique). Denne punktreparasjonsmetoden er vanligvis billigere og raskere enn konvensjonelle reparasjoner der hele deler av en bil byttes ut.