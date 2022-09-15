BILPLEIE: TIPS FOR UTVENDIG OG INNVENDIG RENGJØRING

Ta vare på bilen din

Før du begynner å ta vare på lakken, seter laget av stoff eller skinn, plast, glass og metalloverflater, bør du rengjøre bilen grundig. For å opprettholde bilens verdi er utsiden og interiøret like viktig. Rengjør utsiden regelmessig, ikke bare når bilen er veldig skitten. Vasking av bilen ofte, er alltid bra for kjøretøyet, enten det er i en bilvask, i en selvbetjent vaskehall eller hjemme med høytrykksspyler og riktig tilbehør. Du bør også rengjøre interiøret med jevne mellomrom, helst med en grovstøvsuger, en myk klut og en passende overflaterens. Du bør også rengjøre hjulene regelmessig, for eksempel med en høytrykksspyler og felgrens. Hvor ofte du rengjør bilen, avhenger ikke bare av graden av skitt, men også ditt behov for ren bil. Om vinteren er imidlertid bilpleie viktig på grunn av skitt, is og salt som kan redusere sikten, samt skade karosseriet og lakken hvis det ikke fjernes regelmessig.

Med riktig utstyr, rengjøringsprodukter og de beste tipsene om bilpleie, er det enkelt å ta vare på bilen din hele året. I tillegg er det mye enklere å polere og ta vare på lakken på en godt vedlikeholdt og ren bil: