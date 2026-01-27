Felgvasker Premium RM 667, 500ml

Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtyper mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 100 x 245
