OC Handheld Compact er en kompakt, håndholdt mellomtrykksvasker for mobil bruk. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet, den 5 meter lange sugeslangen for eksterne vannkilder og flaskeadapteren for bruk av vann fra PET-flasker, kan du rengjøre uavhengig av strøm- eller vanntilkobling – ideelt for bruk på farten og rundt huset. Den lette, innovative designen med innfellbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med to-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for ømfintlige overflater eller for å forlenge batteritiden opptil 30 minutter. En LED-indikator gir informasjon om modus og batteritid. 4-i-1 Multi Jet lar deg raskt bytte mellom 4 stråletyper, mens Kärchers dyseteknologi sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Rengjøringsmiddel kan påføres med dysen som følger med til dette formålet. Perfekt for rask og ukomplisert bruk, enten det er på camping, etter sykkelturer eller fotturer, eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Den er ikke kompatibel med hageslangekoblinger.