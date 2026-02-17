Håndholdt spyler OC Handheld Compact
Mellomtrykksvaskeren OC Handheld Compact med litium-ion-batteri, sammenleggbart håndtak og sugeslange for allsidig mobil rengjøring, uavhengig av strøm- og vanntilkobling.
OC Handheld Compact er en kompakt, håndholdt mellomtrykksvasker for mobil bruk. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet, den 5 meter lange sugeslangen for eksterne vannkilder og flaskeadapteren for bruk av vann fra PET-flasker, kan du rengjøre uavhengig av strøm- eller vanntilkobling – ideelt for bruk på farten og rundt huset. Den lette, innovative designen med innfellbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med to-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for ømfintlige overflater eller for å forlenge batteritiden opptil 30 minutter. En LED-indikator gir informasjon om modus og batteritid. 4-i-1 Multi Jet lar deg raskt bytte mellom 4 stråletyper, mens Kärchers dyseteknologi sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Rengjøringsmiddel kan påføres med dysen som følger med til dette formålet. Perfekt for rask og ukomplisert bruk, enten det er på camping, etter sykkelturer eller fotturer, eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Den er ikke kompatibel med hageslangekoblinger.
Egenskaper og fordeler
Mobil rengjøringFleksibel for bruk i mange forskjellige rengjøringsoppgaver, f.eks. for sykler, hage- og campingutstyr, hunder eller punktrengjøring av bilen. USB type C-ladekontakten på enheten muliggjør fleksibel lading selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Trykkjustering med LED-indikasjonAvhengig av rengjøringsoppgaven kan du veksle mellom maks. (15 bar) og økomodus¹⁾ (ca. 6 bar). Ideell for delikate overflater eller for å forlenge batteriets driftstid til opptil 30 minutter. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus.
Lett og kompakt enhetsdesignMinimerer plassforbruket under transport og oppbevaring – den innovative enhetsdesignen gjør at håndtaket kan brettes bort etter bruk. Dette minimerer pakningsstørrelsen til OC Handheld Compact. Takket være det lette og minimalistiske designet er enheten enkel å håndtere og ligger komfortabelt i hånden, selv ved lengre tids bruk.
Effektivt og skånsomt mediumtrykk
- Takket være den effektive Kärcher-dyseteknologien og 4-i-1 Multi Jet rengjør høytrykksspyleren skånsomt og vannbesparende. Smuss fjernes svært effektivt.
- Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, som lagre, pakninger eller nav.
- Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Multi Jet kombinerer fire spraytyper i én dyse, som kan justeres ved å vri på dysehodet.
- Vaskemiddelstrålen gjør det enkelt å påføre vaskemiddel over en stor overflate for enda mer effektiv rengjøring av gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Trykk (bar)
|maks. 15
|Trykkområde
|Medium trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|150
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|7,2
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / 12 eco!efficiency-modus: / 30
|Ladetid med standard lader (t)
|3
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|254 x 71 x 186
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
- 4-i-1 Multi Jet
- Sugeslange
Utstyr
- Vannoppsug
- Mikrofiberklut
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- Søppelkasser
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Persienner/rullegardiner
