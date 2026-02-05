Håndholdt spyler OC Handheld Compact Adventure
Mellomtrykksvaskeren OC Handheld Compact Adventure, inkludert en Adventure Kit-veske med praktisk tilbehør, er ideell for mobil rengjøring takket være litium-ion-batteriet og sugeslangen.
OC Handheld Compact Adventure er en kompakt, håndholdt mellomtrykksvasker for mobil bruk. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet og den 5 meter lange sugeslangen kan rengjøring utføres uavhengig av strøm- eller vanntilkobling. Den sammenleggbare vannbeholderen rommer 12 liter og er lekkasjesikker – ideell når du er på farten. Den lette, innovative designen med innfellbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med to-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for ømfintlige overflater eller for å forlenge batteritiden. En LED-indikator gir informasjon om modus og batteritid. 4-i-1 Multi Jet lar deg bytte mellom 4 stråletyper, mens Kärchers dyseteknologi sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Rengjøringsmiddel kan påføres ved hjelp av den kraftige Pro-skumdysen. Perfekt for rask og ukomplisert bruk, enten det er på camping, etter sykkelturer eller fotturer, eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Med vannavvisende veske for transport og oppbevaring. Den er ikke kompatibel med hageslangekoblinger.
Egenskaper og fordeler
Mobil rengjøringFleksibel for bruk i mange forskjellige rengjøringsoppgaver, f.eks. for sykler, hage- og campingutstyr, hunder eller punktrengjøring av bilen. USB type C-ladekontakten på enheten muliggjør fleksibel lading selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Trykkjustering med LED-indikasjonAvhengig av rengjøringsoppgaven kan du veksle mellom maks. (15 bar) og økomodus¹⁾ (ca. 6 bar). Ideell for delikate overflater eller for å forlenge batteriets driftstid til opptil 30 minutter. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus.
Lett og kompakt enhetsdesignTakket være det lette og minimalistiske designet er enheten enkel å håndtere og ligger komfortabelt i hånden, selv ved lengre tids bruk.
Effektivt og skånsomt mediumtrykk
- Takket være den effektive Kärcher-dyseteknologien og 4-i-1 Multi Jet rengjør høytrykksspyleren skånsomt og vannbesparende. Smuss fjernes svært effektivt.
- Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, som lagre, pakninger eller nav.
- Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Trykk (bar)
|maks. 15
|Trykkområde
|Medium trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|150
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|7,2
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / 12 eco!efficiency-modus: / 30
|Ladetid med standard lader (t)
|3
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|254 x 71 x 186
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
- Skumdyse
- 4-i-1 Multi Jet
- Sugeslange
- Oppbevaringspose
Utstyr
- Vannoppsug
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- Søppelkasser
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Persienner/rullegardiner
