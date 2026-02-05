Håndholdt spyler OC Handheld Compact Adventure

Mellomtrykksvaskeren OC Handheld Compact Adventure, inkludert en Adventure Kit-veske med praktisk tilbehør, er ideell for mobil rengjøring takket være litium-ion-batteriet og sugeslangen.

OC Handheld Compact Adventure er en kompakt, håndholdt mellomtrykksvasker for mobil bruk. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet og den 5 meter lange sugeslangen kan rengjøring utføres uavhengig av strøm- eller vanntilkobling. Den sammenleggbare vannbeholderen rommer 12 liter og er lekkasjesikker – ideell når du er på farten. Den lette, innovative designen med innfellbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med to-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for ømfintlige overflater eller for å forlenge batteritiden. En LED-indikator gir informasjon om modus og batteritid. 4-i-1 Multi Jet lar deg bytte mellom 4 stråletyper, mens Kärchers dyseteknologi sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Rengjøringsmiddel kan påføres ved hjelp av den kraftige Pro-skumdysen. Perfekt for rask og ukomplisert bruk, enten det er på camping, etter sykkelturer eller fotturer, eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Med vannavvisende veske for transport og oppbevaring. Den er ikke kompatibel med hageslangekoblinger.

Egenskaper og fordeler
Håndholdt spyler OC Handheld Compact Adventure: Mobil rengjøring
Mobil rengjøring
Fleksibel for bruk i mange forskjellige rengjøringsoppgaver, f.eks. for sykler, hage- og campingutstyr, hunder eller punktrengjøring av bilen. USB type C-ladekontakten på enheten muliggjør fleksibel lading selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Håndholdt spyler OC Handheld Compact Adventure: Trykkjustering med LED-indikasjon
Trykkjustering med LED-indikasjon
Avhengig av rengjøringsoppgaven kan du veksle mellom maks. (15 bar) og økomodus¹⁾ (ca. 6 bar). Ideell for delikate overflater eller for å forlenge batteriets driftstid til opptil 30 minutter. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus.
Håndholdt spyler OC Handheld Compact Adventure: Lett og kompakt enhetsdesign
Lett og kompakt enhetsdesign
Takket være det lette og minimalistiske designet er enheten enkel å håndtere og ligger komfortabelt i hånden, selv ved lengre tids bruk.
Effektivt og skånsomt mediumtrykk
  • Takket være den effektive Kärcher-dyseteknologien og 4-i-1 Multi Jet rengjør høytrykksspyleren skånsomt og vannbesparende. Smuss fjernes svært effektivt.
  • Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, som lagre, pakninger eller nav.
  • Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Trykk (bar) maks. 15
Trykkområde Medium trykk
Gjennomstrømning (l/t) 150
Batteritype Litium-ion-batteri
Spenning (V) 7,2
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Kjøretid per batterilading (/min) Normalmodus: / 12 eco!efficiency-modus: / 30
Ladetid med standard lader (t) 3
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 254 x 71 x 186

Scope of supply

  • Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
  • Skumdyse
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Sugeslange
  • Oppbevaringspose

Utstyr

  • Vannoppsug
  • Enkel å oppbevare
Bruksområder
  • Sykler
  • Telt/ Campingutstyr
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
  • Barnevogner/ Triller
  • Søppelkasser
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Persienner/rullegardiner
Rengjøringsmidler
