Høytrykkspyler K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Den eksklusive K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition er en spesialutgave med unike tilbehør for å markere Kärchers 90-årsjubileum.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition er en eksklusiv spesialutgave med unikt fargedesign og spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Denne høytrykkspyleren gir optimal rengjøring på alle overflater ved riktig trykk. Med den integrerte rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen får du nyttige tips for hver rengjøringsoppgave, slik at du alltid oppnår perfekte resultater. K 5 Power Control imponerer også med Kärchers Plug 'n' Clean-system, som gjør det enkelt å bytte rengjøringsmiddel, samt en PremiumFlex høytrykksslange for ekstra komfort. Den robuste teleskophåndtaket i aluminium sikrer enkel transport, mens Quick Connect-systemet gjør det raskt og problemfritt å koble høytrykksslangen til og fra enheten og høytrykkspistolen. I tillegg sørger parkeringsposisjonen for at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. Pakken inkluderer Home & Brush Kit med T 5 terrassevasker, 1 liter stein- og fasaderens, 1 liter universalrens og en WB 60 vaskebørste.
Egenskaper og fordeler
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Vaskebørste
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Tilbehør
Rengjøringsmidler
