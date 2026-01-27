K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition er en eksklusiv spesialutgave med unikt fargedesign og spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Denne høytrykkspyleren gir optimal rengjøring på alle overflater ved riktig trykk. Med den integrerte rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen får du nyttige tips for hver rengjøringsoppgave, slik at du alltid oppnår perfekte resultater. K 5 Power Control imponerer også med Kärchers Plug 'n' Clean-system, som gjør det enkelt å bytte rengjøringsmiddel, samt en PremiumFlex høytrykksslange for ekstra komfort. Den robuste teleskophåndtaket i aluminium sikrer enkel transport, mens Quick Connect-systemet gjør det raskt og problemfritt å koble høytrykksslangen til og fra enheten og høytrykkspistolen. I tillegg sørger parkeringsposisjonen for at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. Pakken inkluderer Home & Brush Kit med T 5 terrassevasker, 1 liter stein- og fasaderens, 1 liter universalrens og en WB 60 vaskebørste.