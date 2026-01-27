Høytrykkspyler K 5 Premium Power Control Flex
Egenskaper og fordeler
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.