Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanser Den optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør. Den optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort.adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.

PremiumFlex høytrykksslange Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg. Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.