Høytrykkspyler K 5 Power Control Home Flex Wood
For enda bedre kontroll: K 5 Power Control høytrykksspyler med applikasjonskonsulent via app, G 145 Q Power Control spraypistol, Vario Power strålerør og Kärcher Plug 'n' Clean-system. Inkluderer terrassevasker og rengjøringsmiddel for treverk.
For enda bedre kontroll i mange rengjøringssituasjoner, og for ulike rengjøringsobjekter blir brukeren assistert med tips og triks fra applikasjonskonsulenten via Kärcher Home & Garden-appen. Applikasjonskonsulenten beskriver det optimale trykknivået for det valgte rengjøringsobjektet. Trykket kan justeres manuelt ved å dreie på Vario Power strålerøret. Appen har også andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten imponerer videre med G 145 Q Power Control spraypistol og smussblasteren. Andre utstyrsdetaljer inkluderer Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem for raskt og renslig skifte av vaskemiddel, teleskophåndtak av aluminium i høy kvalitet for komfortabel transport og plassbesparende oppbevaring, Quick Connect-systemet for enkel og tidsbesparende til- og frakobling av høytrykksslangen, enheten og spraypistolen, samt parkposisjonen for lett tilgjengelig tilbehør. I pakken følger det med T 350 Terrassevasker og 1 liter rengjøringsmiddel for treverk.
Egenskaper og fordeler
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystemInnovativ innsettingsarmatur for Kärchers rengjøringsmiddelflasker. For rask og praktisk påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler. Kärcher vaskemidler øker effektiviteten og beskytter og pleier overflaten.
Fleksibel slange
- Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
- Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: terrassevasker T 5, vaskemiddel for tre, 1 l
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Fasade
