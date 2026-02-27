For enda bedre kontroll i mange rengjøringssituasjoner, og for ulike rengjøringsobjekter blir brukeren assistert med tips og triks fra applikasjonskonsulenten via Kärcher Home & Garden-appen. Applikasjonskonsulenten beskriver det optimale trykknivået for det valgte rengjøringsobjektet. Trykket kan justeres manuelt ved å dreie på Vario Power strålerøret. Appen har også andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten imponerer videre med G 145 Q Power Control spraypistol og smussblasteren. Andre utstyrsdetaljer inkluderer Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem for raskt og renslig skifte av vaskemiddel, teleskophåndtak av aluminium i høy kvalitet for komfortabel transport og plassbesparende oppbevaring, Quick Connect-systemet for enkel og tidsbesparende til- og frakobling av høytrykksslangen, enheten og spraypistolen, samt parkposisjonen for lett tilgjengelig tilbehør. I pakken følger det med T 350 Terrassevasker og 1 liter rengjøringsmiddel for treverk.