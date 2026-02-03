Elektrisk isskrape EDI 4
Den elektriske isskrapen EDI 4 fjerner raskt og enkelt is fra bilruter. EDI 4 har en roterende skive med seks plastblader som løsner isen uten at du får kalde og våte hender.
Endelig er det slutt på kalde hender ved frosne bilruter og blåis. Den elektriske isskrapen EDI 4 gjør det enklere og mer behagelig å skrape bilruter. Den har en skive med seks plastblader som roterer lett på overflaten og fjerner isen helt uten at du får kalde og våte hender. Den moderne og kompakte utformingen gir enkelt håndgrep slik at den enkelt kan føres rundt på bilrutene Hvis bladene blir slitte, kan de lett byttes ut helt uten verktøy. Beskyttelse følger med og gjør at den kan oppbevares trygt. Én batterilading er nok for flere gangers bruk. Integrert LED-lampe blinker når isskrapen må lades.
Egenskaper og fordeler
Roterende skive med solide plastbladerDen støtsikre skive håndterer enkelt is som sitter veldig hardt.
Det er mulig å bytte bladerSkiven med blader kan erstattes raskt og enkelt uten bruk av verktøy.
Kraftige litium-ion cellerÉn batterilading er tilstrekkelig for flere gangers bruk.
Enkel håndtering
- Den roterende skiven starter når isskrapen får et lett trykk fra toppen.
LED Display
- Integrert LED lys blinker når isskrapen må lades.
Inkl. beskyttelsesdeksel
- For sikker håndtering og oppbevaring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (t)
|3
|Skivediameter (mm)
|100
|Skivehastighet (rpm)
|500
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Ladekabel til batteri
- Beskyttelsesdeksel
- Skrape
Videoer
Bruksområder
- Frontruter
Tilbehør
