VASKE BIL HJEMME: TIPS OG TRIKS

Blir det vanskeligere og vanskeligere å se gjennom bilens skitne frontrute? Eller er bilen din dekket med pollen, blader, veisalt eller dyreskitt? Det er nok på tide å vaske bilen. Hvis du ikke vil ta turen til bilvasken, kan du vaske bilen raskt og enkelt hjemme med riktig utstyr og disse tipsene.

Kvinne vasker bil hjemme med høytrykkspyler fra Kärcher

Hvorfor bør du vaske bilen regelmessig?

Enten den er et samleobjekt eller en bruksgjenstand, bør du vaske bilen med jevne mellomrom. Skitt kan feste seg til bilens karosseri når som helst på året – det være seg salt om vinteren, pollen om våren, insekter om sommeren eller blader om høsten. Hvis rusk og skitt ikke fjernes, kan det til slutt forårsake skade på lakken. Regelmessig rengjøring gir derfor ikke bare bilen en ny glans, men bidrar også til å bevare verdien. Med følgende tips vil bilen din være ren igjen på et blunk.

Er det lov å vaske bilen hjemme?

Om du kan vaske bilen hjemme, avhenger av lokale forskrifter. Det er forbudt på offentlige veier i enkelte områder. Dette gjelder uavhengig av om rengjøringsprodukter brukes eller ikke. På privat eiendom er vasking av bil og motorsykkel vanligvis tillatt. Forutsetningen er imidlertid at vannet som brukes til å vaske bilen hjemme slippes ut i kloakksystemet. Før du vasker bilen hjemme, bør du alltid først finne ut om det er lov eller ikke. Et juridisk trygt alternativ er å vaske bilen i en bilvask eller selvbetjent vaskehall.

Mann vasker bil på egen eiendom med høytrykkspyler

Slik vasker du bilen: trinnvis guide

Fjern løs skitt på bilen med en myk børste før bilvask

Trinn 1: Fjern løs skitt og rusk

Før du begynner å vaske bilen, må du fjerne løs skitt som bladrester eller kronblader for hånd eller med en myk børste.

Mann gjør forvask av bil før bilvask

Trinn 2: Forvask

Nå er det på tide å forvaske: Løsne grov skitt med høytrykksspyleren og bruk flat stråle for å forhindre at du riper opp lakken. Alternativt kan du forvaske bilen for hånd med en sprøytepistol festet til en hageslange eller en bøtte med vann og en myk svamp. Om nødvendig, forbehandle og rengjør felger. Hjulbrønnene bør også tas med i forvasken fordi det er spesielt vanskelig å fjerne skitt fra dette området. For å rengjøre disse vanskelig tilgjengelige stedene, er et kort strålerør med et 360-graders ledd et passende tilbehør til høytrykksspyleren. Det kan justeres til hvilken som helst vinkel.

Kvinne påfører vaskemiddel på bil før bilvask

Trinn 3: Påfør vaskemiddel

Nå, ved hjelp av vaskemiddelfunksjonen på høytrykksspyleren, rengjør hele bilen med bilsjampo eller med universalrens. Pass på at du gjør dette fra bunnen og opp og la det virke litt på skitten for å løsne den. Da trenger den bare å skylles av med den kraftige vannstrålen. Hvis du må la det virke litt lenger, bør skumrensen brukes. Denne danner et tett, langvarig skum. Den er spesielt enkelt å påføre med en skumdyse. Alternativt kan du påføre vaskemiddelet på bilens karosseri med en myk svamp. Obs: Ikke lag fjell av skum, ellers kan skummet gli av på grunn av sin egen vekt og vil ikke ha nok tid til å virke.

Kvinne som skyller bilen hjemme

Trinn 4: Skyll av bilen

Vask deretter bilen med høytrykksspyleren og rent vann. Arbeid alltid med flatstrålemunnstykket og hold en avstand på 15 centimeter fra bilens overflate eller 30 centimeter fra dekkene. Alternativt kan en myk vaskebørste eller en roterende vaskebørste kobles til høytrykksspyleren. Dette fjerner skitt enda grundigere. Tips: Vask alltid bilen fra bunnen og opp. Dette gjør det lettere å se hvilke områder som fortsatt må jobbes med.

Hvis du ikke har en høytrykksspyler, kan du også skylle bilen med hageslangen og en sprøytepistol.

Tips

Når du påfører rengjøringsproduktet med en høytrykksspyler, er det bedre å bruke en litt høyere konsentrasjon av rengjøringsproduktet, i stedet for en stor mengde som er svært fortynnet, da dette kan redusere effektiviteten.

Trinn 5: La bilen tørke og korriger lakken

Når bilen er grundig skylt, kan du la den tørke eller bruke et pusseskinn. Korriger mindre bulker og riper som nå er synlige. Etter grundig rengjøring av utsiden, kan du begynne å rengjøre interiøret.

Bilen tørkes med et pussskinn

Fjern gjenstridig skitt fra bilen

insektrester forblir på frontruten

Insektrester

Insektrester kan fjernes med en spesiell insektfjerner. Restene kan deretter fjernes forsiktig fra lakken, grillen, utvendige speil, vinduer og plast. Bare spray insektfjerneren på de berørte områdene etter forvask av bilen, la den virke litt, og skyll deretter med rent vann. Alternativt kan skitt fuktes med et vått papirhåndkle og fjernes etter gode 15 minutter.

Sevje på billakk

Sevje fra tre

Hvis du oppdager sevje på lakken, må du handle raskt. Jo ferskere den er, jo enklere er det å fjerne den med varmt vann og en svamp, en høytrykksspyler eller i en bilvask. Hvis sevjen allerede har tørket, er det to ting som kan hjelpe: enten påføre noen dråper låsolje på de berørte områdene eller påføre litt fett. Du kan bruke smør, margarin eller matolje. Etter noen minutter kan sevjen tørkes av med en myk klut.

Fugleskitt på bil

Fugleskitt

Fugleskitt som ikke fjernes fra bilen kan skade lakken, spesielt i sommermånedene. Ikke vent med å fjerne det. Viktig: Tørket fugleskitt må aldri fjernes ved å gni på det, da dette kan ripe opp lakken. I stedet kan du fukte det berørte området med lunkent vann og et kjøkkenhåndkle før du vasker bilen med høytrykksspyler eller i en bilvask. Avføringen kan deretter enkelt tørkes av med en myk svamp eller fuktig klut.

Saltrester på bil

Saltrester

Gatesalt og sand bør fjernes fra bilen regelmessig om vinteren, da det kan øke korrosjonen på allerede skadde områder, for eksempel lakk som allerede har flekker eller riper. Veisalt bør også fjernes regelmessig fra bilens understell. For bedre å beskytte karosseriet mot fuktighet og salt, anbefales det å vaske bilen grundig før vinteren og deretter behandle lakken med en vokspolering for å bevare den.

Spray frontruten med Kärcher vindusvask

Vaske bilvindu og speil

Pendlere og de som kjører mye, kjenner til problemet: skitt, pollen og insekter samler seg raskt på frontruten i de varme månedene. Ikke bare ser dette stygt ut, men det kan også begrense sikten. Uansett når neste bensinstopp eller bilvask er planlagt, bør frontruten, sidevinduene og speilene også rengjøres oftere. Den beste måten å gjøre dette på er med en spesiell bilglassrengjøring, som garanterer rengjøring uten striper og fjerner insekter og veiskitt, samt fingeravtrykk. Ofte inneholder rengjøringsmidler tilsetningsstoffer som gir en antistatisk effekt for å sikre at glassflatene ikke lenger blir så skitne og er lettere å rengjøre i fremtiden. For å rengjøre vinduene, påfører du bare rensen på overflatene, lar den virke litt og tørker av med en myk mikrofiberklut. Det er enda enklere med rengjøringssettet til den elektriske isskrapen, som kan brukes hele året. Den kraftige rotasjonen til den elektriske isskrapen bidrar til å fjerne gjenstridig skitt uten problemer.

Vanlige spørsmål

Biler bør vaskes regelmessig. Dette er fordi vedlikehold er viktig for å holde bilens verdi. Spesielt salt og sand om vinteren og pollen eller fugleskitt om sommeren kan skade lakken. Disse bør fjernes raskt. Vask bilen minst en gang i måneden. Biler som kjøres mye bør vaskes flere ganger i måneden, avhengig av graden av skitt.

Bilen kan vaskes når som helst på året. På våren er det viktig å fjerne sporene fra vinteren. Det anbefales også å fjerne pollen fra lakken. Om sommeren bør rester av insekter eller fugleskitt fjernes så snart som mulig. Dette skyldes at den intense varmen forårsaket av sollys kan brenne skitten inn i lakken, noe som gjør det vanskelig å fjerne den. På høsten bør løv fjernes fra bilen, og om vinteren er regelmessig bilvask viktig slik at veisalt og sand ikke kan forårsake skade på lakken.

Ikke vask bilen i sterk sol, ettersom rengjøringsmidler har en tendens til å tørke raskere på grunn av varmen. Dette kan skade lakken. Om vinteren bør vasking av bilen unngås i temperaturer under null grader, da gummitetninger og plastdeler kan bli skadet av plutselige temperaturendringer.

  • Vask alltid bilen med flatmunnstykket og ikke med rotordysen.
  • Hold en minimumsavstand på 15 centimeter. For dekk skal det være minimum 30 centimeter.
  • Rengjør alltid fra bunnen og opp for å unngå å hoppe over flekker.

Med riktig metode og en minimumsavstand på 30 centimeter fra overflaten, vil ikke dekkene bli skadet.

Ja, man kan fint vaske bilen i minusgrader, men det er noen hensyn du bør ta for å sikre at prosessen går smidig og ikke forårsaker skade. 

  1. Velg riktig sted: Forsikre deg om at du vasker bilen på et sted der vannet kan renne bort uten å forårsake isproblemer, for eksempel en selvbetjent bilvask med avløp for vannet.
  2. Vask i deler: Unngå å vaske hele bilen på en gang. Vask den i mindre seksjoner, slik at du kan tørke raskt for å forhindre at vannet fryser før du har sjansen til å tørke det av.
  3. Bruk lavtrykksvask: Lavtrykksvask kan være en god idé for å redusere risikoen for at vann trenger inn i steder der det kan fryse, for eksempel i døråpninger eller låser.
  4. Tørk grundig: Tørk bilen grundig. Fokuser spesielt på områder som døråpninger, låser og andre steder der vann kan samle seg.
  5. Unngå å vaske i ekstrem kulde: Hvis det er ekstremt kaldt, kan det være lurt å utsette bilvasken. Noen ganger er det bedre å la skitt og smuss være på bilen en stund enn å risikere at vann fryser og forårsaker problemer.

Egnede produkter for bilvask

Kärcher høytrykksspyler

Høytrykksspyler

Kärcher: Felgbørste

Felgbørste

Kärcher: Roterende vaskebørste

Roterende vaskebørste

Kärcher: Skumdyse FJ 10 C og bilsjampo

Skumdyse med bilshampo

Kärcher: Bilsjampo

Bilshampo

Vindusvask

Bilglassrengjøring

Kärcher: Insektfjerner

Insektfjerner

Kärcher: Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam rengjøring

Kärcher: Polering og voks

Vax polish

Kärcher: Rengjøringssett for frontrute

Rengjøringssett til EDI 4

Kärcher: Vario 360°

Vario 360°

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