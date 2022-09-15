VASKE BIL HJEMME: TIPS OG TRIKS

Trinn 4: Skyll av bilen

Vask deretter bilen med høytrykksspyleren og rent vann. Arbeid alltid med flatstrålemunnstykket og hold en avstand på 15 centimeter fra bilens overflate eller 30 centimeter fra dekkene. Alternativt kan en myk vaskebørste eller en roterende vaskebørste kobles til høytrykksspyleren. Dette fjerner skitt enda grundigere. Tips: Vask alltid bilen fra bunnen og opp. Dette gjør det lettere å se hvilke områder som fortsatt må jobbes med.

Hvis du ikke har en høytrykksspyler, kan du også skylle bilen med hageslangen og en sprøytepistol.