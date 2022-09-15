VASKE BIL HJEMME: TIPS OG TRIKS
Blir det vanskeligere og vanskeligere å se gjennom bilens skitne frontrute? Eller er bilen din dekket med pollen, blader, veisalt eller dyreskitt? Det er nok på tide å vaske bilen. Hvis du ikke vil ta turen til bilvasken, kan du vaske bilen raskt og enkelt hjemme med riktig utstyr og disse tipsene.
Hvorfor bør du vaske bilen regelmessig?
Enten den er et samleobjekt eller en bruksgjenstand, bør du vaske bilen med jevne mellomrom. Skitt kan feste seg til bilens karosseri når som helst på året – det være seg salt om vinteren, pollen om våren, insekter om sommeren eller blader om høsten. Hvis rusk og skitt ikke fjernes, kan det til slutt forårsake skade på lakken. Regelmessig rengjøring gir derfor ikke bare bilen en ny glans, men bidrar også til å bevare verdien. Med følgende tips vil bilen din være ren igjen på et blunk.
Er det lov å vaske bilen hjemme?
Om du kan vaske bilen hjemme, avhenger av lokale forskrifter. Det er forbudt på offentlige veier i enkelte områder. Dette gjelder uavhengig av om rengjøringsprodukter brukes eller ikke. På privat eiendom er vasking av bil og motorsykkel vanligvis tillatt. Forutsetningen er imidlertid at vannet som brukes til å vaske bilen hjemme slippes ut i kloakksystemet. Før du vasker bilen hjemme, bør du alltid først finne ut om det er lov eller ikke. Et juridisk trygt alternativ er å vaske bilen i en bilvask eller selvbetjent vaskehall.
Slik vasker du bilen: trinnvis guide
Trinn 1: Fjern løs skitt og rusk
Før du begynner å vaske bilen, må du fjerne løs skitt som bladrester eller kronblader for hånd eller med en myk børste.
Trinn 2: Forvask
Nå er det på tide å forvaske: Løsne grov skitt med høytrykksspyleren og bruk flat stråle for å forhindre at du riper opp lakken. Alternativt kan du forvaske bilen for hånd med en sprøytepistol festet til en hageslange eller en bøtte med vann og en myk svamp. Om nødvendig, forbehandle og rengjør felger. Hjulbrønnene bør også tas med i forvasken fordi det er spesielt vanskelig å fjerne skitt fra dette området. For å rengjøre disse vanskelig tilgjengelige stedene, er et kort strålerør med et 360-graders ledd et passende tilbehør til høytrykksspyleren. Det kan justeres til hvilken som helst vinkel.
Trinn 3: Påfør vaskemiddel
Nå, ved hjelp av vaskemiddelfunksjonen på høytrykksspyleren, rengjør hele bilen med bilsjampo eller med universalrens. Pass på at du gjør dette fra bunnen og opp og la det virke litt på skitten for å løsne den. Da trenger den bare å skylles av med den kraftige vannstrålen. Hvis du må la det virke litt lenger, bør skumrensen brukes. Denne danner et tett, langvarig skum. Den er spesielt enkelt å påføre med en skumdyse. Alternativt kan du påføre vaskemiddelet på bilens karosseri med en myk svamp. Obs: Ikke lag fjell av skum, ellers kan skummet gli av på grunn av sin egen vekt og vil ikke ha nok tid til å virke.
Trinn 4: Skyll av bilen
Vask deretter bilen med høytrykksspyleren og rent vann. Arbeid alltid med flatstrålemunnstykket og hold en avstand på 15 centimeter fra bilens overflate eller 30 centimeter fra dekkene. Alternativt kan en myk vaskebørste eller en roterende vaskebørste kobles til høytrykksspyleren. Dette fjerner skitt enda grundigere. Tips: Vask alltid bilen fra bunnen og opp. Dette gjør det lettere å se hvilke områder som fortsatt må jobbes med.
Hvis du ikke har en høytrykksspyler, kan du også skylle bilen med hageslangen og en sprøytepistol.
Tips
Når du påfører rengjøringsproduktet med en høytrykksspyler, er det bedre å bruke en litt høyere konsentrasjon av rengjøringsproduktet, i stedet for en stor mengde som er svært fortynnet, da dette kan redusere effektiviteten.
Trinn 5: La bilen tørke og korriger lakken
Når bilen er grundig skylt, kan du la den tørke eller bruke et pusseskinn. Korriger mindre bulker og riper som nå er synlige. Etter grundig rengjøring av utsiden, kan du begynne å rengjøre interiøret.
Fjern gjenstridig skitt fra bilen
Insektrester
Insektrester kan fjernes med en spesiell insektfjerner. Restene kan deretter fjernes forsiktig fra lakken, grillen, utvendige speil, vinduer og plast. Bare spray insektfjerneren på de berørte områdene etter forvask av bilen, la den virke litt, og skyll deretter med rent vann. Alternativt kan skitt fuktes med et vått papirhåndkle og fjernes etter gode 15 minutter.
Sevje fra tre
Hvis du oppdager sevje på lakken, må du handle raskt. Jo ferskere den er, jo enklere er det å fjerne den med varmt vann og en svamp, en høytrykksspyler eller i en bilvask. Hvis sevjen allerede har tørket, er det to ting som kan hjelpe: enten påføre noen dråper låsolje på de berørte områdene eller påføre litt fett. Du kan bruke smør, margarin eller matolje. Etter noen minutter kan sevjen tørkes av med en myk klut.
Fugleskitt
Fugleskitt som ikke fjernes fra bilen kan skade lakken, spesielt i sommermånedene. Ikke vent med å fjerne det. Viktig: Tørket fugleskitt må aldri fjernes ved å gni på det, da dette kan ripe opp lakken. I stedet kan du fukte det berørte området med lunkent vann og et kjøkkenhåndkle før du vasker bilen med høytrykksspyler eller i en bilvask. Avføringen kan deretter enkelt tørkes av med en myk svamp eller fuktig klut.
Saltrester
Gatesalt og sand bør fjernes fra bilen regelmessig om vinteren, da det kan øke korrosjonen på allerede skadde områder, for eksempel lakk som allerede har flekker eller riper. Veisalt bør også fjernes regelmessig fra bilens understell. For bedre å beskytte karosseriet mot fuktighet og salt, anbefales det å vaske bilen grundig før vinteren og deretter behandle lakken med en vokspolering for å bevare den.
Vaske bilvindu og speil
Pendlere og de som kjører mye, kjenner til problemet: skitt, pollen og insekter samler seg raskt på frontruten i de varme månedene. Ikke bare ser dette stygt ut, men det kan også begrense sikten. Uansett når neste bensinstopp eller bilvask er planlagt, bør frontruten, sidevinduene og speilene også rengjøres oftere. Den beste måten å gjøre dette på er med en spesiell bilglassrengjøring, som garanterer rengjøring uten striper og fjerner insekter og veiskitt, samt fingeravtrykk. Ofte inneholder rengjøringsmidler tilsetningsstoffer som gir en antistatisk effekt for å sikre at glassflatene ikke lenger blir så skitne og er lettere å rengjøre i fremtiden. For å rengjøre vinduene, påfører du bare rensen på overflatene, lar den virke litt og tørker av med en myk mikrofiberklut. Det er enda enklere med rengjøringssettet til den elektriske isskrapen, som kan brukes hele året. Den kraftige rotasjonen til den elektriske isskrapen bidrar til å fjerne gjenstridig skitt uten problemer.