FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med dette settet. Kjemidosen stilles enkelt inn på skumdysen, og trykket kan justeres etter ønske. Passer alle Kärchers høytrykkspylere K2 - K7.