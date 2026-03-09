Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner

FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.

FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med dette settet. Kjemidosen stilles enkelt inn på skumdysen, og trykket kan justeres etter ønske. Passer alle Kärchers høytrykkspylere K2 - K7.

Egenskaper og fordeler
Innovativ skumdyse
  • Lager og påfører kraftfullt skum.
Inkludert i settet
  • Praktisk sett med ulike rengjøringsmidler
Hurtigkoblingssystem
  • Raskt og praktisk bytte av rengjøringsmidler ved ett klikk.
Dosering av rengjøringsmiddel
  • Forbruk av rengjøringsmiddel følger ditt bruk.
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
  • Innholdet er alltid synlig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 1,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
Mål (L x B x H) (mm) 102 x 201 x 260
Kompatibilitet For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Bobiler og campingvogner
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.