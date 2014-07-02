VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7

Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.

Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Fleksibelt ledd
  • Justerbar dyse 360°
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 166 x 42 x 62

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Rengjøring av hjulbuene på bilen
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Søppelkasser