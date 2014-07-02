VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7
Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.
Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
- Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Tidsbesparende
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Fleksibelt ledd
- Justerbar dyse 360°
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|166 x 42 x 62
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 (CEM)
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
Utgåtte produkter
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2.300 T50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus
Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Rengjøring av hjulbuene på bilen
- Blomsterpotter- og krukker
- Søppelkasser