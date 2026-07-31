Bilshampo RM 610, 1l

Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjerneren, samt en hurtigtørkende og ultraglansformel. For enestående rengjøringseffektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Kraftig og skånsom
  • For rengjøring av sensitive områder på biler og motorsykler
  • Rask og effektiv rengjøring i kombinasjon med en Kärcher høytrykksspyler
  • Hurtigtørkende rengjøringsmiddel for stripefri tørking uten behov for manuell polering etter rengjøring
  • Gir en strålende glans til hele bilen
  • Plug and clean systemet er den enkleste og raskeste måten å påføre rengjøringsmidler ved bruk av en Kärcher høytrykksspyler
  • Klar til bruk
  • Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Bilshampo RM 610, 1l
Bilshampo RM 610, 1l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
Tilbehør