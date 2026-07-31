Insektfjerner RM 618, 500ml

Fjerner skånsomt insekter fra malingsflater, radiatorgitter, ytre speil, paneler og plast.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 70 x 260
Produkt
  • Instant Active Formula for rask og effektiv fjerning av insekter
  • skånsom mot lakken og aluminiumsfelger
  • Svært økonomisk
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Insektfjerner RM 618, 500ml
Insektfjerner RM 618, 500ml
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Bruksområder
  • Malte overflater
  • Metall
  • Krom
  • Plast