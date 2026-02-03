Håndholdt spyler OC Handheld Compact
OC håndholdt kompakt mellomtrykksspyler med litiumionbatteri, sammenleggbart håndtak og sugeslange for allsidig mobil rengjøring, uavhengig av strøm- og vanntilkobling.
OC Handheld Compact er en kompakt, håndholdt mellomtrykksspyler for fleksibel og mobil bruk. Takket være det integrerte litiumionbatteriet og den 5 meter lange sugeslangen for eksterne vannkilder, kan du rengjøre uavhengig av strøm- eller vanntilkobling – ideelt for bruk på farten og rundt i huset. Den lette, innovative designen med uttrekkbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med 2-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for rengjøring av sensitive overflater eller forlengelse av batteriets driftstid til opptil 30 minutter. En LED-indikator gir informasjon om modus og batterilevetid. 4-i-1 Multi Jet lar deg raskt bytte mellom 4 spraytyper, mens Kärcher-dyseteknologien sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Vaskemiddel kan påføres med den medfølgende dysen. Perfekt for rask og ukomplisert bruk uten tidkrevende oppsett, enten det er på camping, etter sykkel- eller fotturer eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Det er ikke kompatibelt med hageslangekoblinger.
Egenskaper og fordeler
Mobil rengjøringMed den medfølgende sugeslangen og det integrerte batteriet kan du enkelt rengjøre på farten – uavhengig av vann- og strømtilkoblinger (ikke kompatibel med hageslangekobling). Fleksibel for bruk i mange forskjellige rengjøringsoppgaver, f.eks. for sykler, hage- og campingutstyr, hunder eller punktrengjøring av bilen. USB type C-ladekontakten på enheten muliggjør fleksibel lading selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Trykkjustering med LED-indikasjonAvhengig av rengjøringsoppgaven kan du veksle mellom maks. (15 bar) og økomodus¹⁾ (ca. 6 bar). Ideell for delikate overflater eller for å forlenge batteriets driftstid til opptil 30 minutter. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus.
Lett og kompakt enhetsdesignMinimerer plassforbruket under transport og oppbevaring – den innovative enhetsdesignen gjør at håndtaket kan brettes bort etter bruk. Dette minimerer pakningsstørrelsen til OC Handheld Compact. Takket være det lette og minimalistiske designet er enheten enkel å håndtere og ligger komfortabelt i hånden, selv ved lengre tids bruk.
Effektivt og skånsomt mediumtrykk
- Takket være den effektive Kärcher-dyseteknologien og 4-i-1 Multi Jet rengjør høytrykksspyleren skånsomt og vannbesparende. Smuss fjernes svært effektivt.
- Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, som lagre, pakninger eller nav.
- Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Multi Jet kombinerer fire spraytyper i én dyse, som kan justeres ved å vri på dysehodet.
- Sugeslangen gjør det mulig å bruke vann fra eksterne vannkilder, som for eksempel en beholder, bøtte eller bekk. Maksimal bevegelsesfrihet takket være 5 m lengde.
- Vaskemiddelstrålen gjør det enkelt å påføre vaskemiddel over en stor overflate for enda mer effektiv rengjøring av gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Trykk (bar)
|maks. 15
|Trykkområde
|Medium trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|150
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|7,2
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / 12 eco!efficiency-modus: / 30
|Ladetid med standard lader (t)
|3
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|254 x 71 x 186
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
- 4-i-1 Multi Jet
- Sugeslange
Utstyr
- Vannoppsug
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- Søppelkasser
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Persienner/rullegardiner
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.