OC Handheld Compact er en kompakt, håndholdt mellomtrykksspyler for fleksibel og mobil bruk. Takket være det integrerte litiumionbatteriet og den 5 meter lange sugeslangen for eksterne vannkilder, kan du rengjøre uavhengig av strøm- eller vanntilkobling – ideelt for bruk på farten og rundt i huset. Den lette, innovative designen med uttrekkbart håndtak muliggjør plassbesparende oppbevaring og enkel transport. Med 2-trinns trykkjustering kan trykket justeres mellom ca. 6 og 15 bar, ideelt for rengjøring av sensitive overflater eller forlengelse av batteriets driftstid til opptil 30 minutter. En LED-indikator gir informasjon om modus og batterilevetid. 4-i-1 Multi Jet lar deg raskt bytte mellom 4 spraytyper, mens Kärcher-dyseteknologien sikrer skånsom og effektiv rengjøring. Vaskemiddel kan påføres med den medfølgende dysen. Perfekt for rask og ukomplisert bruk uten tidkrevende oppsett, enten det er på camping, etter sykkel- eller fotturer eller i hagen. Batteriet kan lades via USB-C. Det er ikke kompatibelt med hageslangekoblinger.