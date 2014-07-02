Skumdyse FJ 10 C Bilshampo

Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.

Passer til alle Home & Garden høytrykkspylere K2 - K7.

Egenskaper og fordeler
Innovativ skumdyse
  • Lager og påfører kraftfullt skum.
Inkludert i settet
  • Praktisk sett med ulike rengjøringsmidler
Hurtigkoblingssystem
  • Raskt og praktisk bytte av rengjøringsmidler ved ett klikk.
Dosering av rengjøringsmiddel
  • Forbruk av rengjøringsmiddel følger ditt bruk.
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
  • Innholdet er alltid synlig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 1,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 103 x 201 x 260
Kompatibilitet For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Bobiler og campingvogner
