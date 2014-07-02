Felgbørste

Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.

Egenskaper og fordeler
360° jevn vannfordeling
  • Vasker jevnt og fjerner vanskelig og fastsittende skitt.
Børster av høy kvalitet
  • Effektiv og skånsom rengjøring
Påføring av rengjøringsmiddel
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Roterende børster
  • Enkel rengjøring på steder hvor det er vanskelig å komme til, som f.eks. små sprekker.
Felgbørste
  • For alle typer kjøretøy
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 422 x 80 x 101

