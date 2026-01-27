Høytrykkspyler K 7 Smart Control Flex
Mer kraft: K 7 Smart Control Flex høytrykksspyler med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control-spylepistol, perfekt for å fjerne skikkelig gjenstridig skitt på terrasser, stier og biler.
Koble K 7 Smart Control Flex høytrykksspyler til Kärcher Home & Garden-appen på telefonen din via Bluetooth – så blir rengjøringen både enklere og mer effektiv. Appen gir deg praktiske tips og triks for ulike rengjøringssituasjoner og oppgaver. Den har også andre nyttige funksjoner som monteringsveiledning, vedlikeholds- og pleietips, samt tilgang til Kärcher Service-portalen. En annen smart funksjon er boost-modusen, som gir ekstra kraft – så selv den mest gjenstridige skitten blir ikke et problem. Du kan justere trykket på G 180 Q Smart Control-spylepistolen med LCD-skjerm, eller bruke appen til å overføre trykket – så du kan være trygg på at alt blir gjort riktig. Andre praktiske funksjoner inkluderer 3-i-1 Multi Jet-sprøyten, som gir flere bruksområder uten at du trenger å bytte spraylanse, PremiumFlex høytrykksslange, Plug 'n' Clean-systemet for raskt bytte av rengjøringsmiddel, et solid teleskopisk håndtak i aluminium som gjør transport og oppbevaring enkelt, og en parkeringsposisjon for at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanseSpylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appenKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.