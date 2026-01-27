Koble K 7 Smart Control Flex høytrykksspyler til Kärcher Home & Garden-appen på telefonen din via Bluetooth – så blir rengjøringen både enklere og mer effektiv. Appen gir deg praktiske tips og triks for ulike rengjøringssituasjoner og oppgaver. Den har også andre nyttige funksjoner som monteringsveiledning, vedlikeholds- og pleietips, samt tilgang til Kärcher Service-portalen. En annen smart funksjon er boost-modusen, som gir ekstra kraft – så selv den mest gjenstridige skitten blir ikke et problem. Du kan justere trykket på G 180 Q Smart Control-spylepistolen med LCD-skjerm, eller bruke appen til å overføre trykket – så du kan være trygg på at alt blir gjort riktig. Andre praktiske funksjoner inkluderer 3-i-1 Multi Jet-sprøyten, som gir flere bruksområder uten at du trenger å bytte spraylanse, PremiumFlex høytrykksslange, Plug 'n' Clean-systemet for raskt bytte av rengjøringsmiddel, et solid teleskopisk håndtak i aluminium som gjør transport og oppbevaring enkelt, og en parkeringsposisjon for at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig.