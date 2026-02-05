Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
K 7 Premium Smart Control: høytrykksspyler med Bluetooth, app for applikasjonskonsulent, boost-modus for ekstra effekt, G 180 Q Smart Control spraypistol, 3-i-1 multijet strålerør, slangetrommel. Inkluderer terrassevasker og rengjørigsmiddel for treverk.
K 7 Premium Smart Control-høytrykksspyleren kan enkelt kobles til smarttelefonen via Bluetooth. Dette betyr at brukeren støttes gjennom Kärcher Home & Garden-appen med praktiske tips, triks og innstillinger for mange rengjøringssituasjoner og -objekter. Appen har mange nyttige funksjoner som applikasjonskonsulent med tips og triks for enda bedre rengjøringsresultater, monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten har en boost-modus med ekstra kraft for å takle hardtsittende smuss. G 180 Q Smart Control spraypistol med LCD-display og 3-i-1 multijet strålerør sikrer også maksimal kontroll: Trykket stilles direkte inn på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjelp av applikasjonskonsulenten via appen. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, om boost kan utløses, eller om enheten fortsatt er i inaktiv modus. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommel for komfortabel håndtering, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium av høy kvalitet og parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Boost-modus for ekstra kraft for å takle smuss
- Med ekstra effekt øker boost-modus rengjøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig flekkrengjøring ved hardtsittende smuss.
Smart Control spraypistol og 3-i-1 multijet strålerør
- Spraypistol med LCD-display og knapper for trykkregulering eller dosering av rengjøringsmiddel.
- Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring.
- Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Fleksibel slange
- Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
- Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Terrassevasker: T 7
- Rengjøringsmidler: Trerengjøringsmiddel 3-i-1 RM 612, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Bobiler og campingvogner
