Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood

K 7 Premium Smart Control: høytrykksspyler med Bluetooth, app for applikasjonskonsulent, boost-modus for ekstra effekt, G 180 Q Smart Control spraypistol, 3-i-1 multijet strålerør, slangetrommel. Inkluderer terrassevasker og rengjørigsmiddel for treverk.

K 7 Premium Smart Control-høytrykksspyleren kan enkelt kobles til smarttelefonen via Bluetooth. Dette betyr at brukeren støttes gjennom Kärcher Home & Garden-appen med praktiske tips, triks og innstillinger for mange rengjøringssituasjoner og -objekter. Appen har mange nyttige funksjoner som applikasjonskonsulent med tips og triks for enda bedre rengjøringsresultater, monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten har en boost-modus med ekstra kraft for å takle hardtsittende smuss. G 180 Q Smart Control spraypistol med LCD-display og 3-i-1 multijet strålerør sikrer også maksimal kontroll: Trykket stilles direkte inn på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjelp av applikasjonskonsulenten via appen. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, om boost kan utløses, eller om enheten fortsatt er i inaktiv modus. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommel for komfortabel håndtering, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium av høy kvalitet og parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.

Egenskaper og fordeler
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Boost-modus for ekstra kraft for å takle smuss
  • Med ekstra effekt øker boost-modus rengjøringseffektiviteten og sparer tid.
  • Sikrer kraftig flekkrengjøring ved hardtsittende smuss.
Smart Control spraypistol og 3-i-1 multijet strålerør
  • Spraypistol med LCD-display og knapper for trykkregulering eller dosering av rengjøringsmiddel.
  • Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring.
  • Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Fleksibel slange
  • Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
  • Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 17,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 26
Mål (L x B x H) (mm) 459 x 330 x 666

Scope of supply

  • Terrassevasker: T 7
  • Rengjøringsmidler: Trerengjøringsmiddel 3-i-1 RM 612, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
  • 3-i-1 Multijet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
  • Bobiler og campingvogner
