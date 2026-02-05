K 7 Premium Smart Control-høytrykksspyleren kan enkelt kobles til smarttelefonen via Bluetooth. Dette betyr at brukeren støttes gjennom Kärcher Home & Garden-appen med praktiske tips, triks og innstillinger for mange rengjøringssituasjoner og -objekter. Appen har mange nyttige funksjoner som applikasjonskonsulent med tips og triks for enda bedre rengjøringsresultater, monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten har en boost-modus med ekstra kraft for å takle hardtsittende smuss. G 180 Q Smart Control spraypistol med LCD-display og 3-i-1 multijet strålerør sikrer også maksimal kontroll: Trykket stilles direkte inn på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjelp av applikasjonskonsulenten via appen. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, om boost kan utløses, eller om enheten fortsatt er i inaktiv modus. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommel for komfortabel håndtering, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium av høy kvalitet og parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.