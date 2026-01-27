Høytrykkspyler K 7 Power Flex
Mer kraft: K 7 Power Flex høytrykksspyler med PremiumFlex-slange og G 180 Q-spylepistol, perfekt for å fjerne skikkelig seig skitt på terrasser, stier og biler.
Med K 7 Power Flex høytrykksspyler kan du enkelt justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. Appen Kärcher Home & Garden hjelper deg med å finne riktig trykk med praktiske tips til alle rengjøringsjobber – for best mulig resultat. K 7 Power Flex har en vannkjølt motor, og er laget for hyppig bruk og for å takle tung skitt som ofte bygger seg opp på stier, svømmebasseng, sykler eller store biler. Utstyret inkluderer en spylepistol med praktisk Quick Connect-adapter via PremiumFlex-slange, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan lett justeres ved å vri på lanse, og rotojet fjerner raskt selv den mest gjenstridige skitten. Andre praktiske detaljer inkluderer Plug 'n' Clean systemet for enkel bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium og parkeringsposisjon som gjør tilbehøret lett tilgjengelig hele tiden.
Egenskaper og fordeler
Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitetTeleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystemVed hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
