Med K 7 Power Flex høytrykksspyler kan du enkelt justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. Appen Kärcher Home & Garden hjelper deg med å finne riktig trykk med praktiske tips til alle rengjøringsjobber – for best mulig resultat. K 7 Power Flex har en vannkjølt motor, og er laget for hyppig bruk og for å takle tung skitt som ofte bygger seg opp på stier, svømmebasseng, sykler eller store biler. Utstyret inkluderer en spylepistol med praktisk Quick Connect-adapter via PremiumFlex-slange, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan lett justeres ved å vri på lanse, og rotojet fjerner raskt selv den mest gjenstridige skitten. Andre praktiske detaljer inkluderer Plug 'n' Clean systemet for enkel bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium og parkeringsposisjon som gjør tilbehøret lett tilgjengelig hele tiden.