Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex

K 7 Premium Power Flex høytrykkspyler – ekstra kraft med slangetrommel og vannkjølt motor. Det perfekte valget for hyppig bruk og tøffe rengjøringsoppgaver.

Med høytrykkspyleren K 7 Premium Power Flex kan enhver overflate rengjøres med riktig trykk. Den innebygde rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper brukeren med å finne det optimale trykket ved å gi praktiske tips til enhver rengjøringssituasjon og oppgave – for perfekte rengjøringsresultater. Enheten er utstyrt med en vannkjølt motor for lang levetid og er designet for hyppig bruk, samt for å takle krevende rengjøring av blant annet stier, svømmebassenger, sykler og store biler. Utstyrspakken inkluderer en høytrykkspistol med praktisk Quick Connect-adapter, en PremiumFlex høytrykksslange, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power-spylelanse (VPS) og en Dirt Blaster med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lansen, mens Dirt Blaster fjerner selv det mest gjenstridige smusset. Andre praktiske funksjoner inkluderer en slangeoppruller, Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelssystem, teleskophåndtak i aluminium og en parkeringsposisjon for enkelt tilgjengelig tilbehør.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex: Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitet
Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex: PremiumFlex høytrykksslange
Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex: Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 17,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,2
Mål (L x B x H) (mm) 459 x 330 x 669

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • VarioPower-strålerør
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex
Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
