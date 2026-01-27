Med høytrykkspyleren K 7 Premium Power Flex kan enhver overflate rengjøres med riktig trykk. Den innebygde rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper brukeren med å finne det optimale trykket ved å gi praktiske tips til enhver rengjøringssituasjon og oppgave – for perfekte rengjøringsresultater. Enheten er utstyrt med en vannkjølt motor for lang levetid og er designet for hyppig bruk, samt for å takle krevende rengjøring av blant annet stier, svømmebassenger, sykler og store biler. Utstyrspakken inkluderer en høytrykkspistol med praktisk Quick Connect-adapter, en PremiumFlex høytrykksslange, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power-spylelanse (VPS) og en Dirt Blaster med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lansen, mens Dirt Blaster fjerner selv det mest gjenstridige smusset. Andre praktiske funksjoner inkluderer en slangeoppruller, Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelssystem, teleskophåndtak i aluminium og en parkeringsposisjon for enkelt tilgjengelig tilbehør.