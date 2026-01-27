Høytrykkspyler K 7 Premium Power
K 7 Premium Power høytrykkspyler er ekstra kraftfull og kommer med slangetrommel og vannkjølt motor. Den ideelle enheten for hyppig bruk og for å håndtere store smussmengder.
K 7 Premium Power er utstyrt med en vannkjølt motor for lang levetid og er konstruert for hyppig rengjøring, samt for å håndtere de betydelige nivåene av smuss som ofte oppstår på stier, svømmebassenger, sykler eller store biler osv. Utstyret omfatter en spraypistol med en praktisk Quick Connect-adapter via en høytrykksslange med en lengde på 10 m, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power-spylelanse og en dyse med roterende punktstråle. Trykkinnstillingen kan justeres med et enkelt håndgrep, og rotojeten gjør kort prosess med selv det mest gjenstridige smusset. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium og parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitetTeleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Slangetrommel for komfortabel håndteringHøytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystemVed hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Bobiler og campingvogner
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.