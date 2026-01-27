K 7 Premium Power er utstyrt med en vannkjølt motor for lang levetid og er konstruert for hyppig rengjøring, samt for å håndtere de betydelige nivåene av smuss som ofte oppstår på stier, svømmebassenger, sykler eller store biler osv. Utstyret omfatter en spraypistol med en praktisk Quick Connect-adapter via en høytrykksslange med en lengde på 10 m, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power-spylelanse og en dyse med roterende punktstråle. Trykkinnstillingen kan justeres med et enkelt håndgrep, og rotojeten gjør kort prosess med selv det mest gjenstridige smusset. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium og parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.