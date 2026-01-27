Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex
Mer kraft: K 7 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control-spylepistol, perfekt for å fjerne seig skitt på terrasser, stier og biler.
Koble enkelt K 7 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler til Kärcher Home & Garden-appen på telefonen din via Bluetooth – så blir rengjøringen både lettere og mer effektiv. Appen gir deg praktiske tips og triks for mange rengjøringssituasjoner og oppgaver. Den har også andre nyttige funksjoner som monteringshjelp, vedlikeholds- og pleietips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. En annen smart funksjon er boost-modusen, som gir ekstra kraft – så selv den mest gjenstridige skitten er ikke noe problem. Du kan justere trykket på G 180 Q Smart Control-spylepistolen med LCD-skjerm, eller overføre trykket fra appen via veilederen – så du kan være sikker på at alt går som det skal. Andre praktiske detaljer inkluderer 3-i-1 Multi Jet-sprøyten som lar deg bruke flere funksjoner uten å bytte spraylanse, PremiumFlex høytrykksslange, Plug 'n' Clean systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, et solid teleskopisk håndtak i aluminium og en parkeringsposisjon for at tilbehøret alltid skal være lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanseSpylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appenKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.