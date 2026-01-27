Koble enkelt K 7 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler til Kärcher Home & Garden-appen på telefonen din via Bluetooth – så blir rengjøringen både lettere og mer effektiv. Appen gir deg praktiske tips og triks for mange rengjøringssituasjoner og oppgaver. Den har også andre nyttige funksjoner som monteringshjelp, vedlikeholds- og pleietips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. En annen smart funksjon er boost-modusen, som gir ekstra kraft – så selv den mest gjenstridige skitten er ikke noe problem. Du kan justere trykket på G 180 Q Smart Control-spylepistolen med LCD-skjerm, eller overføre trykket fra appen via veilederen – så du kan være sikker på at alt går som det skal. Andre praktiske detaljer inkluderer 3-i-1 Multi Jet-sprøyten som lar deg bruke flere funksjoner uten å bytte spraylanse, PremiumFlex høytrykksslange, Plug 'n' Clean systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, et solid teleskopisk håndtak i aluminium og en parkeringsposisjon for at tilbehøret alltid skal være lett tilgjengelig.