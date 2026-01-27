Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex

Mer kraft: K 7 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control-spylepistol, perfekt for å fjerne seig skitt på terrasser, stier og biler.

Koble enkelt K 7 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler til Kärcher Home & Garden-appen på telefonen din via Bluetooth – så blir rengjøringen både lettere og mer effektiv. Appen gir deg praktiske tips og triks for mange rengjøringssituasjoner og oppgaver. Den har også andre nyttige funksjoner som monteringshjelp, vedlikeholds- og pleietips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. En annen smart funksjon er boost-modusen, som gir ekstra kraft – så selv den mest gjenstridige skitten er ikke noe problem. Du kan justere trykket på G 180 Q Smart Control-spylepistolen med LCD-skjerm, eller overføre trykket fra appen via veilederen – så du kan være sikker på at alt går som det skal. Andre praktiske detaljer inkluderer 3-i-1 Multi Jet-sprøyten som lar deg bruke flere funksjoner uten å bytte spraylanse, PremiumFlex høytrykksslange, Plug 'n' Clean systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, et solid teleskopisk håndtak i aluminium og en parkeringsposisjon for at tilbehøret alltid skal være lett tilgjengelig.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex: Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
Spylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex: PremiumFlex høytrykksslange
Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex: Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
  • Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 17,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 23
Mål (L x B x H) (mm) 459 x 330 x 669

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
  • 3-i-1 Multijet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
