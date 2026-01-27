Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex Home
Mer kraft: K 7 Premium Power Flex Home med Flex-slange, G 180 Q-spylepistol, Vario Power spraylanse, slangetrommel og Home Kit. Perfekt for å få bort skikkelig gjenstridig skitt rundt huset.
Med K 7 Premium Power Flex Home høytrykksspyler kan du enkelt justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. I Kärcher Home & Garden-appen får du hjelp til å finne riktig trykk med praktiske tips for alle rengjøringsjobber – for et strålende resultat. Enheten har en vannkjølt motor som gir lang levetid, og den er laget for hyppig bruk og for å håndtere skikkelig skitt. Utstyret inkluderer en spylepistol med praktisk Quick Connect-adapter via PremiumFlex høytrykksslange, et vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lanse, og rotojet dysen takler selv den mest seige skitten. Andre smarte detaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean system for lett bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium, og en parkeringsposisjon som gjør at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. I tillegg får du med Home Kit som inkluderer T 7 terrasse vasker og 1 liter Stone & Façade Cleaner.
Egenskaper og fordeler
Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitetTeleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystemVed hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.