Høytrykkspyler K 7 Premium Power Flex Home

Mer kraft: K 7 Premium Power Flex Home med Flex-slange, G 180 Q-spylepistol, Vario Power spraylanse, slangetrommel og Home Kit. Perfekt for å få bort skikkelig gjenstridig skitt rundt huset.

Med K 7 Premium Power Flex Home høytrykksspyler kan du enkelt justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. I Kärcher Home & Garden-appen får du hjelp til å finne riktig trykk med praktiske tips for alle rengjøringsjobber – for et strålende resultat. Enheten har en vannkjølt motor som gir lang levetid, og den er laget for hyppig bruk og for å håndtere skikkelig skitt. Utstyret inkluderer en spylepistol med praktisk Quick Connect-adapter via PremiumFlex høytrykksslange, et vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lanse, og rotojet dysen takler selv den mest seige skitten. Andre smarte detaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean system for lett bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium, og en parkeringsposisjon som gjør at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. I tillegg får du med Home Kit som inkluderer T 7 terrasse vasker og 1 liter Stone & Façade Cleaner.

Egenskaper og fordeler
Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitet
Teleskophåndtak laget av aluminium av høy kvalitet
Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
PremiumFlex høytrykksslange
PremiumFlex høytrykksslange
Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 17,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 25,4
Mål (L x B x H) (mm) 459 x 330 x 669

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • VarioPower-strålerør
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
