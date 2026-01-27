Med K 7 Premium Power Flex Home høytrykksspyler kan du enkelt justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. I Kärcher Home & Garden-appen får du hjelp til å finne riktig trykk med praktiske tips for alle rengjøringsjobber – for et strålende resultat. Enheten har en vannkjølt motor som gir lang levetid, og den er laget for hyppig bruk og for å håndtere skikkelig skitt. Utstyret inkluderer en spylepistol med praktisk Quick Connect-adapter via PremiumFlex høytrykksslange, et vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lanse, og rotojet dysen takler selv den mest seige skitten. Andre smarte detaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean system for lett bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium, og en parkeringsposisjon som gjør at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. I tillegg får du med Home Kit som inkluderer T 7 terrasse vasker og 1 liter Stone & Façade Cleaner.