Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615, 1l

Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjerneren fjerner dette rengjøringsskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Bruksområder
  • Biler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Bobiler og campingvogner
