RENGJØRING AV FELGER

Den beste måten å rengjøre felger på: trinn for trinn

Flotte felger forbedrer utseendet til enhver bil. Men fuktighet, veiskitt, bremsestøv og veisalt sliter på dem. Over tid kan skitt virkelig etse seg inn i felgene. Da blir det stadig vanskeligere å fjerne støv og skitt helt. Derfor anbefales regelmessig, grundig felgvask. Det er spesielt enkelt når du bytter fra sommer til vinterhjul og omvendt. Hjulene kan deretter rengjøres og lagres. De trenger også regelmessig pleie i løpet av året.

Og dette er hva du trenger for å rengjøre felger grundig:

En høytrykksspyler eller en bøtte med vann

En felgrens

En (felg)børste

En svamp

En myk klut, for eksempel mikrofiber eller skinn

Slik gjør du: