RENGJØRING AV FELGER
Hardsittende skitt bygger seg opp på felgene over tid, for eksempel veiskitt, bremsestøv eller veisalt. For å sikre at aluminiumsfelger beholder glansen og stålfelger forblir rustfrie i lang tid, anbefales grundig felgvask med jevne mellomrom. Med disse tipsene om hvordan du rengjør felger, er det raskt og enkelt.
Den beste måten å rengjøre felger på: trinn for trinn
Flotte felger forbedrer utseendet til enhver bil. Men fuktighet, veiskitt, bremsestøv og veisalt sliter på dem. Over tid kan skitt virkelig etse seg inn i felgene. Da blir det stadig vanskeligere å fjerne støv og skitt helt. Derfor anbefales regelmessig, grundig felgvask. Det er spesielt enkelt når du bytter fra sommer til vinterhjul og omvendt. Hjulene kan deretter rengjøres og lagres. De trenger også regelmessig pleie i løpet av året.
Og dette er hva du trenger for å rengjøre felger grundig:
- En høytrykksspyler eller en bøtte med vann
- En felgrens
- En (felg)børste
- En svamp
- En myk klut, for eksempel mikrofiber eller skinn
Slik gjør du:
1. Påfør felgrens
Mot gjenstridig skitt som støv eller veisalt, spray felgrensen på aluminiums- eller stålfelgen og la den virke litt. Felgen skal være tørr under påføring. For optimale resultater fester felgrensen seg best til en tørr overflate.
Forsikre deg om at rengjøringsproduktet er så syrefritt som mulig, dette er mer skånsomt mot materialet. Sure felgrensere (pH mellom 1 og 5) kan skade overflaten på felgen over tid, noe som gjør dem uegnet spesielt for skinnende materialer, for eksempel kromfelger eller lettmetallfelger.
2. Skyll felgen og fjern grov skitt
Neste trinn er å skylle felgen med høytrykksspyleren (flat stråle), en håndholdt spyler eller med en bøtte med lunkent vann og en svamp. Ved rengjøring for hånd bør vernehansker brukes slik at huden ikke kommer i kontakt med skitt.
Hvis du ikke bruker rengjøringsmiddel, kan du fortsatt rengjøre felgen på denne måten, det vil si fjerne overfladisk skitt og forberede den på en grundig rengjøring.
3. Rengjør hjulbrønnene
Samtidig kan du rengjøre hjulbrønnene på bilen, helst med høytrykksspyleren og det flate strålemunnstykket. Tips: Vanskelig tilgjengelige steder kan rengjøres enda enklere med høytrykksspyleren ved hjelp av et strålerør med fleksibelt ledd.
4. Rengjør felgen grundig
Nå er det tid for grundig felgvask: Ofte, til tross for vaskemiddel og forvask, forblir gjenstridig skitt på felgen, spesielt på trange steder. Dette kan effektivt fjernes med en felgbørste For spesielt trange steder er en myk gammel tannbørste eller en myk børste også egnet.
Hvis restene ikke kan fjernes helt på denne måten, kan rengjøringsprodukter brukes igjen: bare påfør, la det virke og skyll grundig med rent vann.
La deretter felgen tørke eller gni den tørr med et pusseskinn. Sistnevnte anbefales spesielt for kromfelger og svarte felger, siden vannflekker er mer synlige på dem.
Obs: følg regelverket
Felgvask er vanligvis bare tillatt der bilen også kan vaskes. Dette gjøres best i en vaskehall eller på en bilvask. Om rengjøring er tillatt på privat eiendom avhenger av lokale forskrifter.
Tips: Felger og bildekk skal alltid rengjøres separat fra resten av bilen. Dette skyldes at veiskitt og små steiner, samt gjenstridige avleiringer på felgene kan skade lakken på kjøretøyet. For eksempel, hvis den samme vaskebørsten brukes til å rengjøre karosseriet og hjulene.
Vanlige spørsmål
Hvordan fjerne bremsestøv fra felger?
Fastbrent bremsestøv og dekkslitasje kan raskt fjernes fra stål- og aluminiumsfelger med en spesiell felgrens. Kärcher felgrens er syrefri og derfor skånsom. Den rødlige fargen indikerer hvordan den virker over tid. Bare spray på den tørre felgen, la den virke i 1–3 minutter, og skyll deretter med rent vann. Gjenstridig smuss kan fjernes etter at rensen har virket litt, med en vaskebørste.
Hvordan fjerne saltrester fra felger?
Den som kjører med fancy lettmetallfelger, selv om vinteren, bør fjerne saltavleiringer regelmessig da disse sliter på materialet i det lange løp. Men senest når du bytter fra vinter til sommerdekk, bør alle avleiringer fjernes grundig fra aluminiums- og stålfelger. En felgrens fungerer best. Alternativt tilbyr noen bilvasker alternativer for felgvask
Hvordan fjerne rust fra felger?
Du kan enkelt fjerne rust fra stålfelger selv ved hjelp av en stålbørste. Poler deretter med smergelduk.
Aluminiumsfelger og kromfelger kan ikke ruste, men fuktighet og veisalt kan også sette sitt preg på dem. Materialet kan oksidere, eller det kan føre til saltkorrosjon. Begge bør fjernes forsiktig, for eksempel med en myk børste, da aluminium og krom lett får riper. Overflaten må deretter poleres. Hvis du føler deg trygg på det, kan du polere selv. Ellers anbefales det å få det profesjonelt gjort.
Hvilken vaskebørste er egnet for felgvask?
Som tilbehør til høytrykksspyleren er en felgbørste et godt alternativ. Takket være dens spesielle form og allsidige børstehår, legger den til rette for ekstremt effektiv 360° rengjøring. Selv vanskelig tilgjengelige steder og de minste åpningene på felger kan rengjøres grundig med børsten. På grunn av den jevne fordelingen av vann blir skitt jevnt oppløst og skylt av.
Hvilke husholdningsprodukter kan du bruke til å rengjøre felger?
Hvis du ikke har felgrens tilgjengelig, kan du også bruke husholdingsrprodukter for å rengjøre dem:
Triks 1: Rengjør lettmetallfelger med tannkrem
Et egnet middel for rengjøring av aluminium er tannkrem. Fukt en ren klut og påfør litt tannkrem. Gni deretter kraftig på aluminiumsfelgene til skitten løsner. Skyll kluten gjentatte ganger med rent vann og vri den. Til slutt vasker du aluminiumsfelgene igjen med rent vann og lar dem tørke. På grunn av slipende partikler i tannkremen, kan du også bruke den til å polere små riper. Vær imidlertid forsiktig med høypolerte felger og kromfelger, da disse kan få ripe av slipende partikler eller miste sin høyglansede finish.
Triks 2: Rengjør lettmetallfelger med en rengjøringspasta
Du kan også få aluminiumsfelger og lignende rene igjen med rengjøringspasta: fukt en svamp med vann og gni den over rengjøringspastaen for å lage skum. Aluminiumsfelgene kan nå rengjøres med dette skummet. Etter rengjøring skylles felgene med rent vann. Selv når du bruker rengjøringspasta, må du være forsiktig med høypolerte felger og kromfelger.
Triks 3: rengjør lakkerte og belagte felger med oppvaskmiddel
På lakkerte og belagte felger kan skitt og innbrent bremsestøv forårsake skade på lakken. Skitt kan løsnes spesielt forsiktig med oppvaskmiddel: Tilsett litt oppvaskmiddel i lunkent vann og rengjør overflaten med en svamp, helst laget av mikrofiber. Skyll deretter med rent vann og tørk med en myk klut. Hvis denne metoden ikke er tilstrekkelig til å fjerne skitt, bør du ty til en syrefri felgrens.
Tips
Før du bruker et hjemmelaget rengjøringsmiddel eller et nytt rengjøringsmiddel på felgen, må du alltid teste det på forhånd på et lite synlig sted.
Hva er den beste måten å rengjøre kromfelger på?
Over tid kan kromfelger miste glansen og bli matte. For å fjerne bremsestøv og rust, kan det hende du ikke kan bruke felgrens, fordi syren i den kan skade den sensitive kromoverflaten. I stedet bør det brukes milde rengjøringsmidler, for eksempel såpe og vann. Natron kan også brukes: ha tre spiseskjeer natron i en bolle, tilsett litt vann mens du rører hele tiden til en pasta dannes. Bruk en myk klut til å gni pastaen over felgen i sirkulære bevegelser til alle avleiringer er fjernet. Det finnes imidlertid felgrens som er spesielt utviklet for krom og som effektivt oppløser skitt.
I tillegg til rengjøring bør krom poleres regelmessig slik at den beholder glansen og det spesielle utseende.