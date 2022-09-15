VASKE BILEN INNVENDIG
Hvis du ønsker å holde bilen din i god stand så lenge som mulig, krever det mer enn bare en rask vask på utsiden. Fra setene til dashbordet, og vinduene til gulvmattene – grundig rengjøring av bilens interiør er også en del av det å ta vare på bilen din og må gjøres regelmessig. Dette beskytter materialene innvendig og sikrer at kjøretøyet beholder sin verdi i lang tid. Med bare et par triks og riktig utstyr, vil innsiden av bilen din være plettfri på kort tid.
Forberedelse til rengjøring av bilens interiør
Før du begynner å rengjøre bilen innvendig, bør du først fjerne eventuelle løse gjenstander, søppel, gulvmatter og tepper fra kjøretøyet. Det er normalt at løs skitt samler seg over tid, spesielt under gulvmattene. Rist mattene utenfor og legg dem til side.
Etter det må du sørge for at du har alle nødvendige verktøy for en problemfri vask. For eksempel støvsuger, vaskekluter og vaskemiddel. Mange produsenter tilbyr omfattende rengjøringssett for bilinteriør for støvsugeren din som inkluderer forlengelsesmunnstykker, ekstra lange munnstykker til steder det er vanskelig å nå, brede bilmunnstykker, sugebørster og mikrofiberkluter for rengjøring av glatte overflater og vinduer.
Rengjøring av bilen innvendig: Trinn for trinn
Når du har tømt bilen, kan du begynne å rengjøre interiøret. Det er bare noen få enkle trinn som står mellom deg og et skinnende rent bilinteriør:
1. Støvsug bilen grundig
Først bør du rengjøre hele interiøret med en grovstøvsuger for å fjerne grov skitt som smuler, sand og dyrehår. Det er best å starte i bagasjerommet og deretter jobbe deg videre mot forsetene. Når du støvsuger, må du ikke glemme de trange stedene, da det er her mye løs skitt vanligvis samler seg.
Spesialmunnstykker, som et ekstra langt munnstykke, er ideelle for å nå vanskelige og trange steder i bilen. De kan brukes til å støvsuge opp skitt selv på steder det er vanskelig å nå inne i bilen, for eksempel mellom setet og døren eller på dashbordet. Brede bilmunstykker gjør det enkelt å støvsuge større områder som fotbrønner og bagasjerommet. For disse områdene er det bare å feste riktig munnstykke til håndtaket på sugeslangen. Batteridrevne støvsugere med oppladbare batterier gjør arbeidet enda enklere siden du ikke er begrenset av en kabel. En annen fordel er at det ikke er fare for å snuble med de trådløse modellene.
Setetrekket bør også støvsuges grundig. En sugebørste med harde børstehår er det beste valget for å fjerne fint støv fra stoffseter. For skinntrekk anbefales en børste med myke børstehår slik at materialet ikke skrapes opp.
Tips: Fjern hundehår fra bilinteriøret
Har du en hund som er med på kjøreturer kan det bli mye hundehår i bilen. Hårene fester seg særlig godt til bilseter i tekstil og til bagasjeromstrekket. Prøv å fjerne så mye hår som mulig med en støvsuger først. For dette er det best å bruke møbelmunnstykket. Hvis det fortsatt er hundehår igjen, kan du bruke en lobørste eller klesbørste og se om det hjelper. Et annet tips er å ta på deg en fuktig gummihanske og stryke hånden forsiktig over setene, og deretter støvsuge opp det løsnede håret.
For å unngå at bilen blir full av hundehår, hjelper det å børste din firbente venn regelmessig og legge trekk på setene eller i bagasjerommet. Disse er vanligvis laget av et vaskbart materiale slik at det er enkelt å fjerne hår og skitt fra dem.
2. Rengjør seter, plastdetaljer osv.
Etter støvsuging er det på tide å gå videre til trinn 2 i rengjøringsprosessen. Fjern først støv fra plastdetaljene og tørk dem med en fuktig klut. Så er det på tide å fjerne mer av den gjenstridige skitten, for eksempel eventuelle fettflekker på trekket eller tørket tyggegummi på gulvmattene.
Fettflekker, akkurat som de fleste flekker, er enklere å fjerne hvis du handler så raskt som mulig og ikke gnir på flekken! Du kan lage en løsning for å fjerne disse flekkene med produkter du har liggende hjemme. Et alternativ er å bruke gallesåpe – bare fukt den litt, påfør den på flekken, la den virke, og klapp den av med en fuktig klut. Skyll kluten gjentatte ganger helt til gallesåpen er borte. Til slutt klapper du med en tørr klut for å trekke fuktigheten ut av stoffet.
Viktig: Test alltid produktet på et lite synlig område først.
For å rengjøre trekket ekstra grundig, anbefaler vi at du bruker en tekstilrenser, som påfører vann og rengjøringsmiddel på setet og støvsuger det av igjen i én operasjon. Metoden gir deg rene trekk og null vannmerker.
Tips: Slik fjerner du tyggegummi
Hvis det er størknet tyggegummi på gulvmattene, er det et enkelt triks du kan prøve. Legg et kjøleelement eller en ispakke på det berørte området til tyggisen blir hard og sprø. Nå kan den enten løsnes for hånd eller knuses i små biter med en hard gjenstand. Deretter støvsuger du bare restene med en støvsuger.
3. Vedlikehold interiøret
Det siste trinnet er å ta vare på interiøret. De riktige rengjøringsproduktene forhindrer at nytt støv og skitt fester seg og sørger også for at interiøret har en frisk duft.
For rengjøring av interiøret finnes det spesielle bilpleie produkter. Produkter som interiørrensere nøytraliserer lukt og har en antistatisk effekt. Sensitive overflater som skinnseter eller plastdetaljer kan holdes i god stand med et skinnpleieprodukt eller cockpit-pleie.
Det å ta ordentlig vare på bilen din betyr ikke bare å rengjøre interiøret, men også grundig rengjøring av utsiden av kjøretøyet inkludert felgene. Dette bør gjøres regelmessig.
De beste tipsene for rengjøring av forskjellige overflater i bilen
Når du rengjør interiøret i en bil, vil du innse at du har mange forskjellige typer skitt å håndtere, så vel som forskjellige overflater. Det finnes ulike metoder som er egnet for rengjøring av hvert materiale. Nedenfor gir vi deg gode tips til hvordan du vasker skinn, tekstiloverflater, gulvmatter, plast og glassflater.
Skinn
- Skinn er vanligvis enkelt å rengjøre, men krever spesiell behandling for å få det til å se best mulig ut. En bomulls- eller mikrofiberklut dyppet i lunkent vann er vanligvis nok til å få skinnoverflater til å skinne igjen.
- For mer gjenstridige flekker, kan et fortynnet husholdningsvaskemiddel eller skinnrens gjøre susen. Påfør den i sirkulære bevegelser og tørk deretter av med en mikrofiberklut. I tillegg kan en spesiell skinnbørste brukes, men børstehårene bør ikke være for harde. Obs: Bruk av syrebaserte produkter eller for mye trykk på materialet kan føre til at fargen blekner.
- Siden skinnet mister viktige oljer og fett når det rengjøres, må dette påføres i form av et lærpleieprodukt som er laget spesielt for skinn og som forhindrer at skinnet blir sprøtt. Dette bør testes på forhånd på et ikke-synlig område for å kontrollere resultatet.
Tekstiloverflater og gulvmatter
- En egen tepperens er egnet til å få tekstilsetetrekk eller gulvmatter til å se best mulig ut igjen. Bland rensen med vann i henhold til produsentens anvisninger og påfør med et frottéhåndkle eller mikrofiberklut. Gå deretter over igjen med en tørr klut.
- Hvis du ikke har tepperens for hånden, kan du bruke varmt vann i stedet og tilsette litt vaskemiddel for klær/tekstiler.
- Grundig tekstilrengjøring med tekstilrenser er enda enklere. Vaskemiddelet og vannet sprayes på tekstilen og støvsuges deretter av med den løsnede skitten.
- Gulvmatter kan også rengjøres med en høytrykksspyler, enten din egen eller bruk en i en vaskehall. I noen vaskehaller finnes det også spesielle maskiner for å gi gulvmatter en profesjonell rens.
- Mattene bør henges opp etter å ha blitt rengjort slik at det gjenværende vannet kan renne godt av og de er klare til bruk igjen. Pass på at de er helt tørre, slik at du ikke får ekstra fuktighet inn i bilen.
Plast
- Plastdeler som lister og håndtak kan friskes opp raskt med riktig pleieprodukt. Et spesialisert produkt for pleie av kupéen passer best.
- Spray produktet på en mikrofiberklut og gni den over overflatene. Dette bør fjerne eventuell skitt og til og med lette riper uten at du trenger å ta bilen til en profesjonell bilvasker.
- Vær forsiktig når du rengjør rundt kollisjonsputen, da feil produkter kan forstyrre de forhåndsbestemte bruddpunktene. Noen produsenter anbefaler derfor at du bare bruker vann til å rengjøre rundt dette området.
Glassflater
- Vindusvask fjerner effektivt fingeravtrykk, fett, insektflekker og veiskitt fra innsiden og utsiden av vinduer uten å etterlate noen striper. I tillegg sikrer den antistatiske effekten at ny skitt har vanskeligere for å feste seg. Renere vinduer kan redusere risikoen for ulykker fordi når solen skinner på skitne vinduer, kan sjåførens sikt bli svekket.
- Spray først overflatene i interiøret med glassvask, tørk deretter med en fuktig mikrofiberklut og gni tørr med en lofri klut eller mikrofiberklut for vinduer.
- En vindusvasker hjelper deg med å oppnå et stripefritt resultat enda raskere, og vaskemiddelet kan til og med støvsuges fra glasset.