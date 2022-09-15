VASKE BILEN INNVENDIG

1. Støvsug bilen grundig

Først bør du rengjøre hele interiøret med en grovstøvsuger for å fjerne grov skitt som smuler, sand og dyrehår. Det er best å starte i bagasjerommet og deretter jobbe deg videre mot forsetene. Når du støvsuger, må du ikke glemme de trange stedene, da det er her mye løs skitt vanligvis samler seg.

Spesialmunnstykker, som et ekstra langt munnstykke, er ideelle for å nå vanskelige og trange steder i bilen. De kan brukes til å støvsuge opp skitt selv på steder det er vanskelig å nå inne i bilen, for eksempel mellom setet og døren eller på dashbordet. Brede bilmunstykker gjør det enkelt å støvsuge større områder som fotbrønner og bagasjerommet. For disse områdene er det bare å feste riktig munnstykke til håndtaket på sugeslangen. Batteridrevne støvsugere med oppladbare batterier gjør arbeidet enda enklere siden du ikke er begrenset av en kabel. En annen fordel er at det ikke er fare for å snuble med de trådløse modellene.

Setetrekket bør også støvsuges grundig. En sugebørste med harde børstehår er det beste valget for å fjerne fint støv fra stoffseter. For skinntrekk anbefales en børste med myke børstehår slik at materialet ikke skrapes opp.