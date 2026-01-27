Cockpitpleie silkematt RM 652, 500ml

Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummioverflater. Etterlater silkematte overflater som ser så godt som nye ut, er behagelige å ta på og som er vann- og smussavvisende.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 80 x 280
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Cockpit
  • Plastpaneler