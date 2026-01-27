Interiørrengjøringsmiddel RM 651, 500ml

For forfriskende rent interiør uten lukt: Fra cockpiten til gummipakningen, fra displayet til møbeltrekk og kunstskinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 80 x 280
Interiørrengjøringsmiddel RM 651, 500ml
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Plastpaneler
  • Bilseter
  • Bilinteriør
  • Cockpit