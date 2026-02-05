Fiberdyp rengjøring med maksimal bevegelsesfrihet: Tekstilrenseren SE 3-18 Compact BatterySet rengjør alle tekstiloverflater grundig. Takket være den kompakte designen er enheten ikke bare hendig, men kan også brukes når det ikke er noe strømuttak i nærheten, på grunn av Kärcher 18 V -batteriet. Dette gjør det mulig å rengjøre for eksempel bilens interiør på bare 12 til 24 minutter. Du fjerner dermed smuss fra bilseter, gulvmatter og bagasjerommet samt hagemøbler og møbeltrekk på et øyeblikk - like kraftig som våre støvsugere med ledning. Den lange og fleksible sugeslangen med innvendig rengjøringsmiddelslange garanterer også stor komfort og fleksibilitet, selv på vanskelig tilgjengelige steder. Selv etter rengjøringen vil maskinen imponere deg med sin hygieniske flush-funksjon, som fjerner smuss fra apparatet og slangen, og dermed forhindrer bakterie- og luktdannelse. Helt i tråd med mottoet "rent kjøretøy, rent rengjøringsapparat".