Batteridrevet møbel- og tepperenser SE 3-18 Compact Home Battery Set
Den kraftige tekstilrenseren imponerer med rengjøring dypt ned i fibrene i bilinteriøret, maksimal bevegelsesfrihet takket være et 18 V batteri.
Fiberdyp rengjøring med maksimal bevegelsesfrihet: Tekstilrenseren SE 3-18 Compact BatterySet rengjør alle tekstiloverflater grundig. Takket være den kompakte designen er enheten ikke bare hendig, men kan også brukes når det ikke er noe strømuttak i nærheten, på grunn av Kärcher 18 V -batteriet. Dette gjør det mulig å rengjøre for eksempel bilens interiør på bare 12 til 24 minutter. Du fjerner dermed smuss fra bilseter, gulvmatter og bagasjerommet samt hagemøbler og møbeltrekk på et øyeblikk - like kraftig som våre støvsugere med ledning. Den lange og fleksible sugeslangen med innvendig rengjøringsmiddelslange garanterer også stor komfort og fleksibilitet, selv på vanskelig tilgjengelige steder. Selv etter rengjøringen vil maskinen imponere deg med sin hygieniske flush-funksjon, som fjerner smuss fra apparatet og slangen, og dermed forhindrer bakterie- og luktdannelse. Helt i tråd med mottoet "rent kjøretøy, rent rengjøringsapparat".
Egenskaper og fordeler
Proven Kärcher technology with upholstery and crevice nozzles for optimal cleaning resultsRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Effortless and fast cleaning due to efficient spray extraction cleaning method. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater.
18 V Battery Power utskiftbart batteriMaximum freedom of movement thanks to work independent of the power supply. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 18 V Battery Power plattform.
Hygienic flush functionEtter rengjøring renses enheten med skyllefunksjonen, som fjerner smusstrester og forhindrer vond lukt fra bakterieoppbygging. Gjør det mulig å lagre en ren enhet med en gang.
Convenient 2-in-1 hose
- Inside spray hose for great cleaning convenience.
- Long, flexible suction hose for convenient cleaning, especially in difficult-to-access and narrow spaces.
- Slange med kuleledd gir enda større bevegelsesfrihet.
Totankssystem
- Enkel påfylling av rentvannstanken.
- Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Praktisk oppbevaring for slange og ekstra tilbehør
- Lett å bære med én hånd – alt tilbehør og slangen kan oppbevares direkte på enheten.
- Alt tilbehør følger alltid med på enheten – klart til bruk når du trenger det.
Kompakt design
- Fleksibel i trange områder og vanskelig tilgjengelige steder.
- Praktisk bærehåndtak for rask og enkel transport.
Storage area for small accessories
- Praktisk for midlertidig oppbevaring under rengjøring.
- Perfekt for svamper, kluter og smådeler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|184
|Arbeidsbredde (mm)
|75
|Rentvannstank (l)
|1,7
|Skittenvannstank (l)
|2,9
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 24 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|90 / 134
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power+ fast charger (1 stk.)
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Munnstykke for rengjøring av møbler
- Crevice nozzle for spray extraction cleaning
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem med integrert spray- og sugeslange
Utstyr
- Systemrengjøringsfunksjon
- Praktisk oppbevaring av slange og tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
Bruksområder
- Bilseter
- Tekstilmøbler
- Møbeltrekk
- Tepper
Tilbehør
Rengjøringsmidler
