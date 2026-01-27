Poleringsvoks RM 660, 500ml

Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 70 x 180
Bruksområder
  • Lakk
  • Malte overflater
