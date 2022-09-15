FJERN IS PÅ BILVINDUENE: DE BESTE TIPSENE OG TRIKSENE
Bilførere som ikke har garasje vet alt om problemet med frosne vinduer om vinteren. Fjerning av is på vinduene, spesielt tidlig om morgenen, er ikke bare tidkrevende, men også slitsomt. Spar dyrebar tid med disse tipsene om hvordan du fjerner is på bilen uten problemer og uten å bli kald og våt på hendene.
Slik fjerner du isen raskt fra bilvinduene
Vil du bare sette deg i bilen om morgenen og kjøre til jobb? I de kalde vintermånedene er dette ofte ikke mulig, fordi du må fjerne is på bilen først. Da pleier vi å finne frem den klassiske isskrapen. Det er et bredt spekter av isskraper tilgjengelig, fra små plastskraper til skraper laget av metall, oppvarmede isskraper eller en kombinasjon av isskrape og kost. Sistnevnte fjerner også raskt snø fra bilen og betyr at du ikke trenger å bruke hendene eller en egen kost. En fordel med metall-isskraper er at de enkelt kan fjerne tykke lag med is, og bladet kan vanligvis byttes ut. Isskraper i plast har en tendens til å slites ut over tid og bli sløve, noe som gjør isskrapen ubrukelig og gjør at den må skiftes ut. Med alle typer isskraper er det imidlertid en felles ulempe, du må fortsatt gjøre jobben med å fjerne isen. Dette er ikke bare slitsomt, men også tidkrevende og betyr vanligvis at du ender opp med våte og kalde hender.
Du kan fjerne isen raskere og med lite innsats når du bruker en elektrisk isskraper. Isen kan fjernes fra frosne bilvinduer på få minutter.
Den beste måten å fjerne is på bilvinduer på
Den elektriske isskrapen EDI 4 har en skive med seks plastblader som fjerner is ved å rotere raskt. Anstrengende isskraping er ikke lenger nødvendig fordi den elektriske isskrapen gjør nesten alt arbeidet av seg selv. Slik gjør du det:
- Løft opp EDI 4 og slå på enheten slik at den grønne LED-lampen lyser.
- Fjern beskyttelsesdekselet.
- Plasser isskrapen på bilvinduet. Skiven på enheten begynner å rotere når du bruker lett trykk.
- Før enheten jevnt over overflaten for å fjerne is på bilvinduene. Jobb fra topp til bunn, du trenger bare å bruke lett trykk for at skrapen skal fungere. For tykke islag blir du bare på ett område til islaget er fjernet.
- Når du er ferdig med å fjerne isen: løft EDI 4 fra vinduet, slå den av og sett på beskyttelsedekselet igjen.
- Om nødvendig: fjern løsnet is fra bladene med en myk børste.
EDI 4 er klar til bruk selv ved svært lave temperaturer ned til -20 °C. Det tar vanligvis omtrent 3 minutter å fjerne is på front-, bak- og sidevinduene. En 15-minutters batterilading er derfor tilstrekkelig for hele arbeidsuken. Når batteriet er utladet, kan det enkelt lades opp hjemme eller med billaderen (ekstrautstyr) mens du kjører.
Brukstips for elektrisk isskrape
- EDI 4 slås av automatisk etter 30 sekunder og kan aktiveres på nytt ved å trykke én gang på av/på-knappen.
- Den roterende skiven er laget av plast, som på kommersielt tilgjengelige isskraper. Det bør imidlertid utvises forsiktighet ved bruk og den elektriske isskrapen skal bare brukes på rene bilvinduer. En skitten skive kan føre til riper på grunn av den roterende bevegelsen.
- Hold enheten unna gummilistene langs kanten av vinduet.
- Med vindusvaskesettet (ekstrautstyr) kan den elektriske isskrapen brukes hele året.
Den beste måten å fjerne is fra bilvinduer på med husholdningsprodukter
I tillegg til isskraper kan også avisingsspray brukes. Den sprayes ganske enkelt på de isete overflatene og oppløser is på frontruten og andre deler av bilen på grunn av alkoholene i sprayen. Etter det trenger du bare å tørke over vinduene. Det anbefales å spraye et tynt lag til med spray på vinduene, slik at overflatene forblir isfrie. Avisiningsspray kan også hjelpe med frosne dørlåser.
Salt er en annen ting som kan brukes til å fjerne is på bilen. I likhet med på veien bidrar det til å stoppe isen fra å danne seg på bilvinduer. Du kan lage en hjemmelaget saltspray ved å tilsette 6 ss salt i 1 liter vann og spraye blandingen på bilvinduer, dørlåser og dørtetninger, helst om kvelden. Da slipper du å fjerne is på bilen neste morgen. Tips: Vent til saltkornene er helt oppløst, ellers kan de etterlate riper på glass og lakk.
Selv om det kan virke åpenbart, bør varmt vann ikke brukes til å fjerne is på bilen. Dette skyldes at den plutselige temperaturendringen på frontruten forårsaket av kokende vann kan føre til sprekker.
Tips
Du kan også lage en billig og effektiv avisingsspray selv. Bland 3 deler eddik med 1 del vann og hell det over på en sprayflaske. Spray deretter blandingen på de frosne vinduene. Ulempen med denne blandingen er at den bare fungerer på tynne lag med is. Eddiken kan også skade gummitetninger, plast og lakk.
De beste tipsene mot frosne vinduer:
- Bruk av vindustrekk på frontruten kan være en fordel. Du trenger bare å fjerne is fra bakruten og sidevinduene, noe som sparer deg for tid.
- Vipp opp vindusviskerne om natten, slik at bladene ikke fryser fast til frontruten.
- Hvis du har en parkeringsvarmer, kan du sette den på hvis det er meldt nattetemperaturer under 0 °C.
- Det hjelper ikke å la motoren gå mens du fjerner is fra bilen. Dette er fordi det tar veldig lang tid for bilen å bli varm når utetemperaturen er under frysepunktet. I tillegg vil slik unødvendig tomgangskjøring skade miljøet og motoren og gå ut over lommeboken. I noen land anses det til og med som et lovbrudd, og du kan bli bøtelagt. Vent derfor til vinduene er aviset før du starter motoren. Under kjøring kan varmeapparatet være på og rettet mot frontruten for å unngå at den fryser igjen.
- For mye fuktighet inne i bilen betyr ikke bare dugg på vinduene, men kan også føre til at frontruten fryser fra innsiden. For å bøte på dette finnes det avfuktere, men selv gamle sokker fylt med ris, salt, kaffepulver eller kattesand, som kan plasseres i bilens fotbrønn, kan bidra til å absorbere noe av fuktigheten.