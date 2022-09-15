FJERN IS PÅ BILVINDUENE: DE BESTE TIPSENE OG TRIKSENE

Slik fjerner du isen raskt fra bilvinduene

Vil du bare sette deg i bilen om morgenen og kjøre til jobb? I de kalde vintermånedene er dette ofte ikke mulig, fordi du må fjerne is på bilen først. Da pleier vi å finne frem den klassiske isskrapen. Det er et bredt spekter av isskraper tilgjengelig, fra små plastskraper til skraper laget av metall, oppvarmede isskraper eller en kombinasjon av isskrape og kost. Sistnevnte fjerner også raskt snø fra bilen og betyr at du ikke trenger å bruke hendene eller en egen kost. En fordel med metall-isskraper er at de enkelt kan fjerne tykke lag med is, og bladet kan vanligvis byttes ut. Isskraper i plast har en tendens til å slites ut over tid og bli sløve, noe som gjør isskrapen ubrukelig og gjør at den må skiftes ut. Med alle typer isskraper er det imidlertid en felles ulempe, du må fortsatt gjøre jobben med å fjerne isen. Dette er ikke bare slitsomt, men også tidkrevende og betyr vanligvis at du ender opp med våte og kalde hender.

Du kan fjerne isen raskere og med lite innsats når du bruker en elektrisk isskraper. Isen kan fjernes fra frosne bilvinduer på få minutter.