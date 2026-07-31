EDI 4 Billader

Alltid klar til dyst, selv på reise – med denne billaderen kan du lade både den elektriske isskrapen EDI 4 og den mobil spyleren OC 3 i bilen under bilturen.

Billaderen fra Kärcher lader den elektriske isskrapen EDI 4 og OC 3 mobil spyler ved hjelp av 12-volts sigarettenner i bilen. På denne måten kan begge enhetene lades enkelt i bilen, og er alltid klar til bruk. Billaderen bidrar derfor til mer fleksibilitet i hverdagen.

Egenskaper og fordeler
Med tilkobling til standard bilsigarettennere
  • For praktisk tilkobling i bilen.
Garantert klar til bruk, selv på reise.
  • Alltid nok batteridriftstid, takket være muligheten til å lade via bilbatteriet.
  • Større fleksibilitet, uavhengig av strømuttaket.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 24 x 24
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