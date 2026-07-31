EDI 4 Billader
Alltid klar til dyst, selv på reise – med denne billaderen kan du lade både den elektriske isskrapen EDI 4 og den mobil spyleren OC 3 i bilen under bilturen.
Billaderen fra Kärcher lader den elektriske isskrapen EDI 4 og OC 3 mobil spyler ved hjelp av 12-volts sigarettenner i bilen. På denne måten kan begge enhetene lades enkelt i bilen, og er alltid klar til bruk. Billaderen bidrar derfor til mer fleksibilitet i hverdagen.
Egenskaper og fordeler
Med tilkobling til standard bilsigarettennere
- For praktisk tilkobling i bilen.
Garantert klar til bruk, selv på reise.
- Alltid nok batteridriftstid, takket være muligheten til å lade via bilbatteriet.
- Større fleksibilitet, uavhengig av strømuttaket.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 24 x 24