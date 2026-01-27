Mobil spyler OC 3 Bike Box
Mobil spyler perfekt til rengjøring av sykkelen etter en tur i skogen når man ikke har tilgang på vann eller strøm. Inkluderer Bike Box med børste, rengjøringsmiddel og mikrofiberhåndkle.
Med den mobile spyleren OC 3 og tilbehørssettet Bike Box er det enkelt å rengjøre sykkelen etter bruk, selv uten tilgang på vann. Den avtakbare vanntanken kan fylles opp før man drar ut, slik at spyleren er klar til bruk når du trenger det. OC 3 mobil spyler er batteridrevet, og det er ikke behov for strømtilgang for å bruke maskinen. LED-skjermen viser batteristatus for litium-ionbatteriet. Den mobile spyleren har en mild lavtrykksstråle, som er skånsom mot sykkelen. Tilbehørssettet Bike Box består av en myk universalbørste som kan festes til pistolen for å fjerne fastsittende smuss, rengjøringsmiddel som enkelt løser opp typisk smuss på sykler, og et mikrofiberhåndkle til å tørke sykkelen.
Egenskaper og fordeler
Smart oppbevaringskonseptPraktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring uavhengig av strømforsyning.
Bike Box - tilbehørssett for sykkelFor optimal rengjøring av sykler og sykkelutstyr på tur.
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykk
Avtakbar vanntank
- Kan enkelt fylles opp hjemme før man drar ut.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
- Universalbørste
- Mikrofiberklut
- Oppbevaringsboks
- Rengjøringsmidler: Rens for tohjulinger RM 44G Motorsykkelrengjøring, 0.5 l
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 4 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Enkel å oppbevare
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.