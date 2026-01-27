Mobil spyler OC 3 Bike Box

Mobil spyler perfekt til rengjøring av sykkelen etter en tur i skogen når man ikke har tilgang på vann eller strøm. Inkluderer Bike Box med børste, rengjøringsmiddel og mikrofiberhåndkle.

Med den mobile spyleren OC 3 og tilbehørssettet Bike Box er det enkelt å rengjøre sykkelen etter bruk, selv uten tilgang på vann. Den avtakbare vanntanken kan fylles opp før man drar ut, slik at spyleren er klar til bruk når du trenger det. OC 3 mobil spyler er batteridrevet, og det er ikke behov for strømtilgang for å bruke maskinen. LED-skjermen viser batteristatus for litium-ionbatteriet. Den mobile spyleren har en mild lavtrykksstråle, som er skånsom mot sykkelen. Tilbehørssettet Bike Box består av en myk universalbørste som kan festes til pistolen for å fjerne fastsittende smuss, rengjøringsmiddel som enkelt løser opp typisk smuss på sykler, og et mikrofiberhåndkle til å tørke sykkelen.

Egenskaper og fordeler
Mobil spyler OC 3 Bike Box: Smart oppbevaringskonsept
Praktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken.
Mobil spyler OC 3 Bike Box: Integrert litiumbatteri
Mobil rengjøring uavhengig av strømforsyning.
Mobil spyler OC 3 Bike Box: Bike Box - tilbehørssett for sykkel
For optimal rengjøring av sykler og sykkelutstyr på tur.
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykk
Avtakbar vanntank
  • Kan enkelt fylles opp hjemme før man drar ut.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykkområde Lavtrykk
Gjennomstrømning (l/min) maks. 2
Batteridrevet enhet
Batteritype Litium-ion-batteri
Batteritid (min) 15
Ladetid for batteri (min) 180
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 4
Mål (L x B x H) (mm) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Litium-ion-batteri
  • Flatstråledyse
  • Universalbørste
  • Mikrofiberklut
  • Oppbevaringsboks
  • Rengjøringsmidler: Rens for tohjulinger RM 44G Motorsykkelrengjøring, 0.5 l

Utstyr

  • Vannoppsug
  • Volum vanntank: 4 l
  • Slangelengde: 2.8 m
  • Enkel å oppbevare
  • Enhetsfilter
Videoer

Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Barnevogner/ Triller
  • Telt/ Campingutstyr
  • Sko/ Turstøvler
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
Tilbehør
Rengjøringsmidler
