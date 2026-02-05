Elektrisk isskrape EDI 4 Limited Edition
Helårsløsning for bilruter: EDI 4 Limited Edition fjerner selv gjenstridig smuss og is fra bilrutene i én enkel bevegelse.
Klart utsyn – hele året: Settet, som består av den elektriske isskrapen EDI 4 og et vindusrengjøringssett, holder bilrutene fri for både is og smuss. Du kan enkelt bytte mellom isskrapeskiven og rengjøringsskiven etter behov og værforhold – helt uten verktøy. Isskrapeskiven med solide plastblader fjerner selv gjenstridig is effektivt og uten anstrengelse i én enkel bevegelse. Når EDI 4 er i standby-modus, aktiveres skrapeskiven ved å trykke lett ovenfra, og isen fjernes nærmest som ved magi. Vindusrengjøringssettet inneholder en ekstra rengjøringsskive, mikrofiberklut, rengjøringspad og RM 650 vindusvaskemiddel – alt du trenger for en grundig rengjøring av bilruten. Selv inngrodd smuss som insektsrester eller fugleskitt fjernes raskt og enkelt. Rengjøringspaden og mikrofiberkluten kan vaskes og brukes igjen og igjen. En batterilading gir nok strøm til flere bruk. En integrert LED-lampe blinker når det er på tide å lade enheten.
Egenskaper og fordeler
HelårsbrukBruk isskrapen året rundt med rengjøringskitet
Roterende skive med solide plastbladerDen støtsikre skive håndterer enkelt is som sitter veldig hardt.
For rask rengjøringRengjøringskitet løsner skitt fra vinduet uten vann
Det er mulig å bytte blader
- Ingen verktøy trengs for å skifte mellom isskrape og rengjøringsmodus
Kraftige litium-ion celler
- Én batterilading er tilstrekkelig for flere gangers bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (t)
|3
|Skivediameter (mm)
|100
|Skivehastighet (rpm)
|500
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Ladekabel til batteri
- Beskyttelsesdeksel
- Skrape
- Vindusrengjøring
Bruksområder
- Frontruter
