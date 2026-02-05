Elektrisk isskrape EDI 4 Limited Edition

Helårsløsning for bilruter: EDI 4 Limited Edition fjerner selv gjenstridig smuss og is fra bilrutene i én enkel bevegelse.

Klart utsyn – hele året: Settet, som består av den elektriske isskrapen EDI 4 og et vindusrengjøringssett, holder bilrutene fri for både is og smuss. Du kan enkelt bytte mellom isskrapeskiven og rengjøringsskiven etter behov og værforhold – helt uten verktøy. Isskrapeskiven med solide plastblader fjerner selv gjenstridig is effektivt og uten anstrengelse i én enkel bevegelse. Når EDI 4 er i standby-modus, aktiveres skrapeskiven ved å trykke lett ovenfra, og isen fjernes nærmest som ved magi. Vindusrengjøringssettet inneholder en ekstra rengjøringsskive, mikrofiberklut, rengjøringspad og RM 650 vindusvaskemiddel – alt du trenger for en grundig rengjøring av bilruten. Selv inngrodd smuss som insektsrester eller fugleskitt fjernes raskt og enkelt. Rengjøringspaden og mikrofiberkluten kan vaskes og brukes igjen og igjen. En batterilading gir nok strøm til flere bruk. En integrert LED-lampe blinker når det er på tide å lade enheten.

Egenskaper og fordeler
Elektrisk isskrape EDI 4 Limited Edition: Helårsbruk
Helårsbruk
Bruk isskrapen året rundt med rengjøringskitet
Elektrisk isskrape EDI 4 Limited Edition: Roterende skive med solide plastblader
Roterende skive med solide plastblader
Den støtsikre skive håndterer enkelt is som sitter veldig hardt.
Elektrisk isskrape EDI 4 Limited Edition: For rask rengjøring
For rask rengjøring
Rengjøringskitet løsner skitt fra vinduet uten vann
Det er mulig å bytte blader
  • Ingen verktøy trengs for å skifte mellom isskrape og rengjøringsmodus
Kraftige litium-ion celler
  • Én batterilading er tilstrekkelig for flere gangers bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteritype Litium-ion-batteri
Batteritid (min) 15
Ladetid for batteri (t) 3
Skivediameter (mm) 100
Skivehastighet (rpm) 500
Vekt uten tilbehør (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
Mål (L x B x H) (mm) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Litium-ion-batteri
  • Ladekabel til batteri
  • Beskyttelsesdeksel
  • Skrape
  • Vindusrengjøring
Bruksområder
  • Frontruter
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.