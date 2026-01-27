Mobil spyler OC 3
Kärcher lavtrykksvasker med litium-ion-batteri og vanntank for mobil bruk. Enkel å transportere og oppbevare. Med flat stråle for sarte overflater.
For alle som trenger en rengjøringsløsning på farten: den kompakte og lette spyleren OC 3. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet og den avtakbare vanntanken kan du for eksempel rengjøre sykkelen eller skitne tursko selv uten strøm- eller vanntilkobling. Med en skånsom, men effektiv lavtrykksstråle er høytrykkspyleren ideell for ømfintlige overflater. Et LED-display signaliserer også når batteriet er lavt eller lades. Ulike tilbehørsbokser er tilgjengelige for et bredt spekter av bruksområder.
Egenskaper og fordeler
Kompakt designPraktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken. Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring uavhengig av strømforsyning. Lang batteritid sørger for at maskinen kan brukes flere ganger før den må lades. LED Displayet viser når batterikapasiteten er lav.
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykkLavt trykk gir deg fordelen av både effektiv og svært skånsom rengjøring samtidig. Standarddysen med flat stråle gir deg et svært synlig rengjøringsresultat. Her kan du se skitten renne vekk. Den kjegleformede dysen er ideell for skånsomme poter.
Stort utvalg av tilbehør
- Med tilbehør kan du utvide den mobile spylerens bruksområder.
- Utstyret i tilbehørspakkene Adventure Box, Bike Box og Pet Box kommer i en praktisk oppbevaringsboks som kan festes på maskinen. Tilbehør er også tilgjengelig separat.
Avtakbar vanntank
- Kan enkelt fylles opp hjemme før man drar ut.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|277 x 234 x 201
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 4 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Enkel å oppbevare
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.