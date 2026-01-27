Mobil spyler OC 3 Adventure Box
Mobil spyler egnet til rengjøring av utendørs utstyr når det ikke er tilgang på vann eller strøm. Inkluderer Adventure Box med børste, sugeslange og mikrofiberhåndkle.
Med den mobile spyleren OC 3 og Adventure Box er det enkelt å rengjøre utstyr selv uten tilgang til vann. Tilbehøret er tilpasset rengjøring av for eksempel utstyr eller klær på tur i skogen eller på farten. Den avtakbare vanntanken kan fylles opp før man drar, slik at spyleren er klar til bruk ved behov. Litiumbatteriet gjør at man ikke trenger tilgang til strøm, og LED-skjermen viser batteriets kapasitet. Den mobile spyleren har en mild lavtrykksstråle. Adventure Box inneholder en universell myk børste som kan festes til pistolen for å fjerne fastsittende smuss, og en sugeslange som gjør det mulig å bruke alternative vannkilder som brønner, regnvann etc. Det følger også med et mikrofiberhåndkle til å tørke utstyret for lagring, eller før du legger det inn i bilen.
Egenskaper og fordeler
Smart oppbevaringskonseptPraktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring uavhengig av strømforsyning.
Adventure Box - Tilbehørssett for deg som er glad i å være ute i naturen.For optimal rengjøring av turutstyr
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykk
- Fordelen med lavt trykk: effektiv og samtidig svært skånsom rengjøring, ideell for sensitive overflater.
Avtakbar vanntank
- Kan enkelt fylles opp hjemme før man drar ut.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til hver rengjøringsoppgave (enten det er sykkel, utendørsutstyr, hagemøbler, hunden eller mye mer).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
- Universalbørste
- Sugeslange
- Oppbevaringsboks
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 4 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Enkel å oppbevare
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.