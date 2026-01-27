Mobil spyler OC 3 + Pet
For skånsom rengjøring av kjæledyr: Mobil spyler med litium-ion-batteri og vanntank. Spesielt skånsom takket være lavt trykk. Tilbehøret til kjæledyrboksen sørger for at kjæledyrene blir tatt godt vare på.
Den mobile spyleren med avtakbar vanntank er perfekt for rask og enkel fjerning av skitt fra dyr, for eksempel før en hund skal inn i bilen igjen etter en tur. Takket være lavtrykksvannstrålen er den ekstremt skånsom og anses som helt trygg å bruke på dyr - den vasker ganske enkelt skitten ut av pelsen deres. Inkluderer kjæledyrboks med optimalt tilpasset tilbehør: Stråledyse, pelsrengjøringsbørsten for å fjerne hardnakket smuss fra dyrets pels og den spesielle mikrofiberkluten (absorberer mye vann og eliminerer ubehagelig lukt) for å tørke av dyret. Boksen med tilbehør kan enkelt festes til maskinen for oppbevaringsformål.
Egenskaper og fordeler
Smart oppbevaringskonseptPraktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring uavhengig av strømforsyning.
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykkFordelen med lavt trykk: effektiv og samtidig svært skånsom rengjøring, ideell for sensitive overflater. Standarddysen med flat stråle rengjør selv vanskelig tilgjengelige steder pålitelig og presist. Kjeglestråledysen er egnet for enda mer skånsom rengjøring, for eksempel av hundepoter.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til hver rengjøringsoppgave (enten det er sykkel, utendørsutstyr, hagemøbler, hunden eller mye mer).
Pet Box - tilbehørssett for kjæledyr
- For mild og skånsom vask/ skylling av kjæledyr
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
- Kjeglestråle
- Pelsbørste
- Håndkle
- Oppbevaringsboks
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 4 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Enkel å oppbevare
- Enhetsfilter
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
