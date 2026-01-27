Den mobile spyleren med avtakbar vanntank er perfekt for rask og enkel fjerning av skitt fra dyr, for eksempel før en hund skal inn i bilen igjen etter en tur. Takket være lavtrykksvannstrålen er den ekstremt skånsom og anses som helt trygg å bruke på dyr - den vasker ganske enkelt skitten ut av pelsen deres. Inkluderer kjæledyrboks med optimalt tilpasset tilbehør: Stråledyse, pelsrengjøringsbørsten for å fjerne hardnakket smuss fra dyrets pels og den spesielle mikrofiberkluten (absorberer mye vann og eliminerer ubehagelig lukt) for å tørke av dyret. Boksen med tilbehør kan enkelt festes til maskinen for oppbevaringsformål.