Motorsykkelrengjøring: Tips for tohjulinger

Det handler ikke bare om utseende

Når de første solstrålene dukker opp på starten av året, kan mange motorsykkeleiere knapt vente med å endelig få kjøretøyet tilbake på veien. For den store anledningen hjelper det hvis motorsykkelen er rengjort og ser presentabel ut. Eiere må imidlertid være forsiktige når de rengjør motorsykkelen fordi elektronikken så vel som motoren og kjedet er svært sensitive deler.

Det å vaske en motorsykkel handler ikke bare om å få den til å se presentabel ut, det er også en god mulighet til å sikre at tohjulingen er kjøredyktig. Dette inkluderer blant annet å sjekke dekktrykket, mønsterdybden og tykkelsen på bremseklossene. Hvis motorsykkelen er lagret i en garasje eller carport, er det spesielt viktig å sjekke elektronikk og bremsefunksjon.