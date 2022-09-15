Motorsykkelrengjøring: Tips for tohjulinger
Det å kunne oppleve følelsen av frihet igjen. Det er det mange motorsyklister føler når temperaturen stiger om våren og motorsykkelsesongen kommer i gang. Men før du kjører ut på veien, må tohjulingen din vise seg fra sin beste side før alle de kommende turene. Spesielt felgene, karosseriet og motoren trenger pleie – ikke bare av visuelle grunner, men også for å sikre at de fungerer som de skal. Disse tipsene vil få motorsykkelen din til å skinne igjen på et øyeblikk.
Det handler ikke bare om utseende
Når de første solstrålene dukker opp på starten av året, kan mange motorsykkeleiere knapt vente med å endelig få kjøretøyet tilbake på veien. For den store anledningen hjelper det hvis motorsykkelen er rengjort og ser presentabel ut. Eiere må imidlertid være forsiktige når de rengjør motorsykkelen fordi elektronikken så vel som motoren og kjedet er svært sensitive deler.
Det å vaske en motorsykkel handler ikke bare om å få den til å se presentabel ut, det er også en god mulighet til å sikre at tohjulingen er kjøredyktig. Dette inkluderer blant annet å sjekke dekktrykket, mønsterdybden og tykkelsen på bremseklossene. Hvis motorsykkelen er lagret i en garasje eller carport, er det spesielt viktig å sjekke elektronikk og bremsefunksjon.
Det rette stedet for å vaske en motorsykkel
Før du begynner å vaske motorsykkelen, er det viktig å vite hvilke lokale bestemmelser som gjelder. I noen land er det er forbudt å rengjøre motorsykler utendørs. Dette skyldes at olje og kjemikalier kan sive ned i bakken og forurense grunnvannet. Motorsykkeleiere bør derfor finne ut på forhånd hva som er tillatt og hva som ikke er det.
Hvis du vil være på den sikre siden, kan du kjøre motorsykkelen til et egnet sted eller til en vaskehall for å rengjøre den. Disse er vanligvis utstyrt med oljeseparatorer og oppsamlingsenheter som skiller det skitne vannet fra kloakksystemet – og sikrer at vannet renner bort på en miljømessig sikker måte.
Tips
Før du begynner med rengjøringen, må motoren få avkjøle seg først. Hvis vann- og rengjøringsmidler kommer inn i motoren, kan dette forårsake store skader på motoren.
Fjern grov skitt fra motorsykkelen
Hvis motorsykkelen din har vært i garasjen eller carporten i lang tid, vil den uten tvil være litt skitten. Ikke bare støv, men også edderkopper og insekter har sannsynligvis tatt bolig på styret eller eikene. Etter lange turer vil tohjulingen også være dekket av døde insekter og bremsestøv. På høy tid med en vask! Slik rengjør du motorsykkelen.
For å fjerne støv eller insekter er det best å bruke en grovstøvsuger. Dette gjør at du raskt og enkelt kan suge opp støv fra åpninger og spindelvev eller fastgrodd skitt på overflaten slik at skitten ikke bare flyttes fra en del av motorsykkelen til en annen under rengjøring.
Rengjør de sensitive delene av motorsykkelen først
Siden mange deler av motorsykkelen er eksponert, betyr det at noen er spesielt følsomme, blant annet motoren og kjedet. Det er viktig å sørge for at motorsykkelkjedet blir ordentlig ivaretatt og vedlikeholdt – det skal rengjøres hver 300 til 500 kilometer. Hvis ikke, kan det slites ut raskt. I tillegg til svakere ytelse er dette også en sikkerhetsrisiko, da kjedet kan hoppe av eller til og med ryke.
Det viktigste aspektet for et funksjonelt motorsykkelkjede er smøringen. Hvis smuss- og støvpartikler blandes med kjedefettet, reduseres smøreeffekten og kjedet slites ut. Dette skjer spesielt raskt på regnfulle dager, når fuktighet og veistøv legger seg på kjedet. Derfor er det ikke bare viktig å smøre kjedet med jevne mellomrom, men også å rengjøre det så snart det blir skittent. Hvor ofte du gjør dette avhenger av hvor ofte du kjører og hva slags terreng du kjører i.
Hvis du vil rengjøre hele motorsykkelen på en dag, bør du først rengjøre kjedet og deretter karosseriet. Hvis du venter med kjedet til slutt, kan oljerester skitne til den nyvaskede tohjulingen igjen. Det første trinnet er å fjerne grov skitt fra kjedet med en stålbørste før du bruker en spesiell kjederens. La den virke litt, og tørk den av. Etter rengjøring smører du kjedet med en kjedespray. Dette gjør det smidig og beskytter det mot korrosjon. For å sikre at kjedesprayen fester seg ordentlig, bør den bare brukes på et rent og tørt motorsykkelkjede.
Hjertet av motorsykkelen bør også behandles med forsiktighet. Dette skyldes at mange modeller har deler av motoren eksponert – for eksempel kjøleribbene – som kan bli skadet under vask. Hvis du vil rengjøre motorsykkelens motor nøye, er det best å bruke en svamp, en myk børste og en bøtte fylt med varmt vann og litt konsentrert bilsjampo. Bruk svampen først til å vaske overflaten av motoren og deretter børsten for å forsiktig fjerne skitt fra kjøleribbene og mindre åpninger. Skyll deretter med rent vann.
Vask karosseriet på motorsykkelen
Etter at de sensitive delene av motorsykkelen er rengjort, er det på tide å gi karosseriet en grundig vask. Riktig rengjøring er ikke bare nødvendig for terrengmotorsykler som motocross- og enduro-sykler, som ofte kjøres over veldig støvete eller gjørmete områder. Ved regelmessig rengjøring og vedlikehold av motorsykkelens deler, bidrar du til å opprettholde verdien på kjøretøyet. Svært skitne områder bør rengjøres med gelrens, fordi gelen fester seg godt til vertikale deler og ikke renner av. Dermed kan selv vanskelig tilgjengelige områder rengjøres effektivt. Motorsykkelrengjøring er veldig enkel å påføre takket være sprayflasken og er svært effektiv til å fjerne gjørme, veistøv, dekkslitasje og oljerester.
Når du vasker motorsykkelen, må du ikke glemme frontlykter, utvendige speil, blinklys og frontrute. Det henger ofte insekter på disse områdene etter en lang tur, og spesielt i sommermånedene. Disse overflatene bør behandles separat slik at sikten ikke svekkes på noen måte. En insektfjerner løser effektivt opp insektrester uten å skade plast-, lakk-, beslag- eller aluminiumsdelene. Når du bruker dette produktet, kan du la det virke litt og deretter skylle grundig med rent vann. Alternativt kan et fuktig kjøkkenhåndkle legges på flekkene for å myke opp insektrestene slik at de lettere kan fjernes.
For å fjerne gjenstridig skitt etter bløtlegging, går du forsiktig over motorsykkelen med en våt svamp. Sørg imidlertid for å skylle regelmessig med vann for å forhindre at smusspartikler og olje eller fett spres over karosseriet. Hvis du vil rengjøre overflaten på motorsykkelen raskt og effektivt, er det best å bruke en høytrykksspyler. For å gjøre dette kan du bruke bilsjampo. Påfør med lavt trykk fra topp til bunn. Alternativt kan Ultra Foam Cleaner påføres ved hjelp av en skumdyse. Denne kobles ganske enkelt til pistolen på høytrykksspyleren og gjør det mulig å dosere rengjøringsmiddelet nøyaktig.
For å rengjøre ømfintlige lakkflater grundig, kan du også feste en roterende vaskebørste til høytrykksspyleren. Med den spesielle utskiftbare disken til bil og sykkel som er laget av mikrofiber, slik at skitt lett kan fjernes uten å skade overflaten. Etterpå er det bare å skylle med litt rent vann til restene er helt fjernet.
Tips
Hvis du vil bruke en høytrykksspyler, bør du velge «Medium»-innstillingen på enheten og sørge for å holde en minimumsavstand på 15 centimeter mellom apparatet og sykkelen. Ellers kan trykket skade plastdeler eller tetninger på motorsykkelen.
Rengjør felgene på motorsykkelen
Motorsykkelfelger er ofte svært iøynefallende. Spesielt kromfelger på grunn av deres skinnende utseende. Avhengig av veibanen kan de imidlertid bli sterkt påvirket av skitt som gjørme eller bremstøv. For å tilbakeføre felgene til sin tidligere glans, bør de tas godt vare på. En spesiell felgrens, som fjerner all veiskitt samt bremsestøv og dekkslitasje på alle vanlige typer felger, bør brukes til dette formålet. Spray felgrensen på den tørre felgen og vent til den begynner å virke. Den integrerte aktive indikatoren gjør at felgene blir rødlige mens oppløsningen jobber.
En felgbørste sikrer 360-graders rengjøring – selv på vanskelig tilgjengelige steder og i de minste åpningene. Børsten kobles ganske enkelt til pistolen på høytrykksspyleren. Vannet fordeles jevnt for å oppløse så mye skitt som mulig, som deretter skylles av.
Tørk og poler motorsykkelen
Det er viktig å tørke motorsykkelen ordentlig etter vask. Solfylte dager med milde temperaturer er derfor best egnet, men ikke sett sykkelen i direkte sollys for å unngå vannflekker. Likevel bør fuktige områder også tørkes med et pusseskinn, ellers vil det dannes vannmerker raskt, spesielt på setet og lakken. Hvis du vasker motorsykkelen din, bør du også sørge for at det ikke kommer fuktighet inn i små åpninger, da dette kan forårsake korrosjon på lang sikt. Grovstøvsugeren kommer godt med her. Blåsefunksjonen kan brukes til å fjerne vannrester raskt og effektivt fra mindre sprekker. Alternativt kan fuktigheten suges opp direkte ved hjelp av sugefunksjonen.
For lakkerte deler anbefales det å bruke et lakkpleieprodukt etter tørking. Produkter med høyt voksinnhold gir et spesielt dyptgående rent og langvarig resultat. Dette sikrer en perfekt glans og beskytter motorsykkelen mot ugunstige værforhold. Nå er motorsykkelen klar for neste motorsykkelsesong.