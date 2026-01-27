WB 120 Car & Bike Vaskebørste

Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykkel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.

Egenskaper og fordeler
Roterende børstehode
  • Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Bytte av børste med utløserknapp
  • Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.
Innovativ mikrofiberklut med borrelåsfeste
  • Det første avtakbare og vaskbare trekket til en roterende børste til høytrykkspyler.
Svært skånsom rengjøring
  • Ideell for rengjøring av delikate overflater som f.eks. maling.
Avtakbar og vaskbar
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C.
Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Gjennomsiktig lokk
  • Synlig teknologi gjør rengjøringsopplevelsen enda større.
Kompatibel med adapter til hageslange
  • Raskere tilkobling av alle Kärcher børster til hageslanger uten bruk av høytrykkspyler.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 296 x 142 x 140

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.