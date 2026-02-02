RENS FOR TOHJULINGER RM 44G, 500ml

For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsestøv, dekkslitasje, insekter, gjørme og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 70 x 240
Produkt
  • Forbedret og kraftig formel – spesielt effektiv selv på gjenstridig bremsestøv
  • Gelformelen sikrer perfekt vedheft for enkel bruk
  • Klar til bruk
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • P103 Les etiketten før bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Bruksområder
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Sykler
