Mobil spyler OC 3 Plus Car
Lavtrykksvasker med litium-ion-batteri og 7-liters vanntank for mobil bruk. Enkel å transportere og oppbevare. Med biladapter for forlenget brukstid.
For alle som trenger en rengjøringsløsning på farten er den kompakte og lette mobile spyleren OC 3 Plus ideel. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet og den avtakbare, praktiske vanntanken på 7 liter kan du rengjøre for eksempel sykkelen og skitne tursko uten strøm- eller vanntilkobling. Med en skånsom, men effektiv lavtrykksstråle er spyleren ideell for ømfintlige overflater. Et LED-display signaliserer om batteriet er nesten tomt eller lades. Kärchers biladapter kan enkelt kobles til sigarettenneren i bilen og ladekontakten på OC 3 Plus. OC 3 Plus kan dermed drives (ikke lades) via bilbatteriet - for eksempel når batteriet er tomt. Ulike tilbehørsbokser er tilgjengelig som tilleggsutstyr for forskjellige bruksområder og utvidelsesmuligheter.
Egenskaper og fordeler
Kompakt designPraktisk oppbevaring av spiralslangen og munnstykket under den avtakbare vanntanken. Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring uavhengig av strømforsyning. Lang batteritid sørger for at maskinen kan brukes flere ganger før den må lades. LED Displayet viser når batterikapasiteten er lav.
Effektiv, men med et skånsomt lavt trykkLavt trykk gir deg fordelen av både effektiv og svært skånsom rengjøring samtidig.
Avtakbar vanntank
- Kan enkelt fylles opp hjemme før man drar ut.
Med tilkobling til standard bilsigarettennere
- For full mobilitet.
Stort utvalg av tilbehør
- Med tilbehør kan du utvide den mobile spylerens bruksområder.
- Utstyret i tilbehørspakkene Adventure Box, Bike Box og Pet Box kommer i en praktisk oppbevaringsboks som kan festes på maskinen. Tilbehør er også tilgjengelig separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|15
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3
|Mål (L x B x H) (mm)
|283 x 236 x 261
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
- Biladapter
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 7 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Enkel å oppbevare
- Enhetsfilter
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
